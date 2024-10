Analytik: Ceny ropy čakajú na geopolitický vývoj na Blízkom východe

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ceny ropy, a teda aj ceny pohonných látok čakajú na geopolitický vývoj na Blízkom východe. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"Veľkoobchodné ceny v Rotterdame zostávajú relatívne stabilné, a preto je pravdepodobné, že sa ceny na čerpacích staniciach v najbližších týždňoch stabilizujú. Momentálne však ceny ropy výrazne reagujú na nové správy týkajúce sa geopolitického vývoja na Blízkom východe," priblížil.



Dodal, že ďalší vývoj v tomto regióne bude mať zásadný vplyv na ceny ropy, a tým aj na ceny pohonných látok. "Ak by došlo k ďalšej eskalácii, mohli by ceny opäť vzrásť, no súčasné fundamenty trhu naznačujú skôr pokračujúci pokles," uzavrel Nemky.