Analytik: Ceny ropy poklesli na hodnoty spred energetickej krízy

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ceny pohonných hmôt v minulom týždni pokračovali v klesajúcom trende, pričom benzín poklesol o 0,85 % a nafta o 1,04 %. Cena ropy na burze sa prepadla o takmer desať percent a v istom bode sa dostala dokonca pod hranicu 70 dolárov (63,54 eura) za barel, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od roku 2021. V súčasnosti sa jej cena pohybuje na úrovni 70,5 dolára (64 eur) za barel ropy Brent, priblížil v piatok analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Ceny ropy primárne poklesli z dôvodu slabšieho výhľadu na spotrebu ropných produktov, prevažne pohonných hmôt, keďže ekonomická aktivita u najväčšieho importéra ropy Číny vyzerá aj naďalej pochmúrne. To naznačujú stále prichádzajúce makroekonomické dáta, najnovšie o slabom raste spotrebiteľských cien. Taktiež trh práce u najväčšieho spotrebiteľa mierne oslabil, čo naznačuje možné spomalenie ekonomickej aktivity aj v Spojených štátoch," uviedol odborník.



Ďalším faktorom poklesu ceny sú podľa neho očakávania nízkeho rastu dopytu. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mala predpokladať slabší rast dopytu v tomto aj v nasledujúcom roku, čo obchodníkom potvrdzuje ich predpoklady. Na cenách ropy sa mal prejaviť aj pokles geopolitického napätia, keďže situácia medzi Iránom a Izraelom sa zmiernila.



Na druhej strane však podľa Nemkyho vzniká nové riziko súvisiace s počasím, keďže aktuálne je v Mexickom zálive uzatvorených až 39 % ropných vrtov z dôvodu prichádzajúceho hurikánu Francine. To by malo obchodníkov znervózňovať a tak tlačiť ceny ropy mierne nahor. Tí by sa však mali stále zameriavať na dlhodobé trendy na trhu, čím ceny ropy ostávajú na predkrízových úrovniach.



"Organizácia OPEC+ taktiež prispieva mierne ku vyšším cenám ropy, keďže uvoľnenie reštrikcií, ktoré sa mali začať už začiatkom októbra presunula o ďalšie dva mesiace. Výrazne na to však ceny ropy nereagovali, keďže OPEC má čím ďalej tým menšie postavenie a obchodníci sa pozerajú skôr na dlhodobé vyhliadky," spresnil analytik.



Ceny veľkoobchodných palív v Rotterdame podľa neho pokračovali v poklese v reakcii na nižšie ceny hlavného vstupu na burze. Očakávania na ďalší týždeň by mali byť stále nastavené na pokračujúci pokles cien na čerpacích staniciach. "Dlhodobo však vidím takéto nízke ceny ropy ako nereálne, keďže na trhu je množstvo rizík, od geopolitiky, po riziká na počasí až po robustnú americkú ekonomiku. Krátkodobo však budeme môcť pozorovať na týchto štatistikách ešte nižšie ceny pohonných hmôt," uzavrel Nemky.



(1 EUR = 1,1016 USD)