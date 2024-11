Analytik: Ceny v priemysle v októbri klesli, príde obrat

Bratislava 27. novembra (TASR) - Ceny v priemysle v októbri 2024 klesli, na prelome rokov však príde obrat. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o októbrových cenách priemyselných výrobcov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Vývoj cien v tuzemskom spracovateľskom sektore naďalej odráža najmä cenové trendy na komoditných trhoch. Ceny klesali predovšetkým z dôvodu útlmu dopytu po produkcii (najmä kovy a dopravné prostriedky)," spresnil.



"Ku koncu tohto roka očakávame, že budú silnieť rastové tlaky na ceny vo výrobných vstupoch výraznejšie, a to z dôvodu zapracovávania zvyšovania daní a nákladov firiem. Začiatkom budúceho roka bude taktiež dôležitý aj vývoj v globálnom obchode, ktorý by mohli na istý čas poškodiť tarifné opatrenia americkej administratívy," myslí si analytik.



Viaceré spracovateľské segmenty budú podľa analytika poznačené skokovým rastom cien až do času, kým vyššie ceny neobmedzia dopyt. "Najhorší výhľad z pohľadu ciel bude pre priemyselné odvetvia naviazané na export do USA, a to vrátane nášho automobilového sektora. Ten v budúcom roku opäť čakajú ťažké časy, čo sa bude negatívne prejavovať aj na našom ekonomickom raste," dodal Boháček.



ŠÚ SR v stredu informoval, že ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v októbri 2024 medziročne nižšie o 10,8 %. V medzimesačnom porovnaní ceny klesli o 2 %.