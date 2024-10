Analytik: Ceny v priemysle v septembri klesli, rast sa obnoví

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ceny v tuzemskom spracovateľskom sektore klesli v septembri pre útlm dopytu po produkcii. Taktiež aj pre pokles či stagnáciu cien tovarov, ktoré v minulosti prudšie rástli. Trend rastu cien sa však koncom roka obnoví. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček k dátam Štatistického úradu SR o cenách priemyselných výrobcov.



"Vývoj cien v tuzemskom spracovateľskom sektore odráža najmä cenové trendy na komoditných trhoch. Ceny klesali predovšetkým z dôvodu útlmu dopytu po produkcii (najmä kovy a dopravné prostriedky), ale aj v dôsledku poklesu či stagnácie cien tovarov, ktoré v minulosti prudšie rástli (napríklad slepačie vajcia alebo stavebné materiály)," uviedol Boháček.



Klesajúci trend však podľa analytika nebude trvať dlho a už ku koncu tohto roka budú silnieť rastové tlaky na ceny vo výrobných vstupoch. Hlavným dôvodom bude zapracovávanie zvyšovania daní a nákladov firiem. "Pri niektorých surovinách ako slepačie vajcia môže nastať rast v dôsledku výpadku domácej produkcie. To by predražilo aj iné potravinárske výrobky a posilnilo by to proinflačné trendy, ktoré nás najmä v prvej polovici budúceho roka čakajú," objasnil.



Priemyselníci zaznamenali v septembri tohto roka na domácom trhu výrazný pokles cien najmä v energetike a spracovaní ropy. Tento trend sa prejavil aj v celkovom priemere cien priemyselných výrobkov, ktoré boli medziročne nižšie o 8,5 %. Zníženie cien sa týkalo viacerých odvetví, ako napríklad výroba potravín, dopravných prostriedkov a kovov. Naopak, ceny v oblasti dodávky vody a výroby z gumy a plastu mierne vzrástli.