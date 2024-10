Analytik: Ceny zemiakov by mali ďalej klesať

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ceny zemiakov (najmä neskorých) by mali ďalej klesať, čo podporuje aj vývoj na celoeurópskom trhu, kde sa cena ustálila pod 30 eur za tonu. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k 3. odhadu úrody, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Na druhej strane cena mäsa má priestor pre rast, keďže kŕmne zmesi sa stávajú drahšie pod vplyvom nedostatku kukurice. Celková potravinová inflácia by však u nás mala postupne klesať v priebehu jesene. Pokles možno očakávať aj v nasledujúcom roku vplyvom zníženia sadzieb DPH, aj keď nie tak výrazný ako klesla samotná selektívna sadzba," dodal Boháček.



Z 3. odhadu Štatistického úradu SR vyplýva, že extrémne teplé a suché leto ešte viac znížilo očakávanú úrodu väčšiny jesenných komodít, najmä kukurice a cukrovej repy. Menej ako vlani bude tiež slnečnice. Naopak, úroda zemiakov bude najlepšia za posledné dva roky pre vysoké hektárové výnosy aj nárast osiatych plôch.