Analytik: Cestovný ruch sa približuje k predpandemickým maximám
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri potvrdila, že slovenský cestovný ruch sa stabilne približuje k predpandemickým maximám. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k aktuálnym údajom Štatistického úradu (ŠÚ) SR o vývoji návštevnosti. Sektor je tak prakticky späť na predpandemickej trajektórii.
„Domáci hostia ostávajú kľúčovým pilierom dopytu, v októbri tvorili takmer dve tretiny návštevnosti a medziročne ich pribudlo vyše 2 %. Zahraničný dopyt sa však vracia ešte rýchlejšie - počet cudzincov stúpol o 13 %, pričom za rekordom z roku 2019 zaostáva už len symbolicky,“ uviedol Boháček.
Vyhliadky pre zimnú sezónu 2025/2026 sú podľa analytika priaznivé. Jasná aj ďalšie horské strediská vstúpili do sezóny nadpriemerne silným štartom, pričom skorý nástup zimného počasia a investície do infraštruktúry podporili skorší záujem o pobyty. Práve sever Slovenska, ktorý už v októbri rástol najrýchlejšie, bude ťažiť aj z pokračujúceho návratu zahraničných turistov.
„Očakávame, že významným motorom zimnej návštevnosti bude zahraničný dopyt najmä z Poľska. Ekonomická situácia domácností v Poľsku je v porovnaní so slovenskými stabilnejšia a disponibilné príjmy rýchlejšie rastú, čo zvyšuje ochotu cestovať,“ ozrejmil odborník. Prejavuje sa to podľa neho už od jesene a zimné mesiace by mali tento trend ešte posilniť, najmä v lyžiarskych lokalitách ako Jasná či Vysoké Tatry.
Rastúci trend by mali podporovať aj posilňujúce kurzy českej koruny a stále dobrého kurzu poľského zlotého voči euru, ktoré zvýhodňujú pobyty u nás. „Domáci dopyt bude pokračovať stabilne, aj keď jeho rast bude limitovať slabšia kúpna sila domácností. Zloženie návštevníkov sa tak pravdepodobne ešte viac posunie v prospech zahraničných hostí,“ dodal Boháček s tým, že to môže zlepšiť celkové tržby vďaka vyšším výdavkom na osobu.
Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v októbri tohto roka 545.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o 6 %. Bol to historicky druhý najúspešnejší október pre ubytovateľov, za rekordnými hodnotami spred pandémie v roku 2019 zaostával ešte o 4,9 %, teda o necelých 28.000 návštevníkov.
Ako informoval ŠÚ SR, v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach strávili hostia takmer 1,3 milióna nocí, čiže o 5,6 % viac ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v októbri predstavovala 2,4 noci.
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 5,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 6,6 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo ubytovateľom celkovo už len 1,9 % alebo 105.000 hostí. Celkový počet prenocovaní medziročne vzrástol o 6 %.
