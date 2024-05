Analytik: Čína chce stabilizovať realitný trh

Bratislava 17. mája (TASR) - V Číne praská realitná bublina a Peking zavádza doteraz najrazantnejšie opatrenia na podporu čínskeho trhu s nehnuteľnosťami. Otázkou však ostáva, či zaúčinkujú. Myslí si to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda v súvislosti so situáciou na čínskom realitnom trhu, ktorý zažíva rekordný prepad cien nehnuteľností.



Čína v piatok oznámila doteraz najrozsiahlejšie opatrenia na stabilizáciu sektora nehnuteľností, ktorý zápasí s krízou. Znížila minimálnu sadzbu zálohových platieb pre tých, ktorí si prvýkrát kupujú vlastné bývanie. Navrhla, aby lokálne vlády odkúpili časť komerčných nehnuteľností.



"Dochádza k odstráneniu administratívne vynucovanej spodnej hranici - akejsi podlahy - hypotekárnych sadzieb. Súčasne sa Peking snaží podnietiť miestne vlády v jednotlivých čínskych provinciách, aby domy vykupovali a pretvorili na sociálne dostupné bývanie," zhrnul Kovanda s tým, že Čínska centrálna banka sa rozhodla zrušiť celoštátnu minimálnu úrokovú sadzbu hypoték.



Podľa analytika ide o doteraz najsilnejšie opatrenia na podporu čínskeho trhu s nehnuteľnosťami. "Peking sa zjavne značne a v rastúcej miere obáva dôsledkov nedostatočného dopytu po čínskych nehnuteľnostiach," zhodnotil. Potvrdzujú to podľa neho aj zverejnené aprílové dáta, podľa ktorých sa ceny nehnuteľností v Číne medzimesačne prepadli najvýraznejšie za posledných viac ako desať rokov.



Prepad cien čínskych realít podľa Kovandu bude zrejme pokračovať aj v ďalšom štvrťroku. "Zásoba nepredaných nehnuteľností je totiž už teraz na svojom osemročnom maxime. Stavebné práce naprieč Čínou sa tak zastavujú a mnohé developerské spoločnosti sa ocitajú vo finančných ťažkostiach," priblížil Kovanda s tým, že to môže ohroziť zamestnanosť a sociálnu stabilitu v krajine. Problémy sektora nehnuteľností podľa analytika ochromujú čínsky ekonomický rast, čo môže mať vplyv na celý svet.