Analytik: Clá na dovoz do USA by mali byť postupné

Bratislava 29. januára (TASR) - Nový minister financií Trumpovej administratívy Scott Bessent navrhuje zavedenie postupných ciel na dovoz do USA. Základná sadzba by začínala na úrovni 2,5 % a následne by sa každý mesiac postupne zvyšovala, aby mali firmy a zahraničné vlády čas prispôsobiť sa novým pravidlám. Maximálne by mohli clá dosiahnuť až 20 %, čo by zodpovedalo Trumpovým predvolebným sľubom. Informoval o tom v stredu analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Plán Scotta Bessenta však vyvoláva rozdielne názory. Zástancovia postupného zvyšovania tvrdia, že dáva firmám a krajinám čas na prispôsobenie, zatiaľ čo kritici presadzujú vyššiu počiatočnú sadzbu, ktorá by podľa nich vyslala jasnejší signál. Nie je pritom jasné, či Bessent dokázal získať podporu ďalších kľúčových členov Trumpovho tímu," vysvetlil Nemky. Prezident Trump však podľa neho preferuje oveľa vyššie clá, ako navrhuje Bessent.



Trump dlhodobo tvrdí, že clá môžu byť nielen nástrojom na boj proti neférovým obchodným praktikám, ale aj zdrojom príjmov pre USA, doplnil analytik. Najviac ohrozené krajiny v súčasnosti by mali byť na základe Trumpových vyjadrení Kanada a Mexiko, na ktoré plánuje od začiatku februára uvaliť clá vo výške 25 %.



Spojené štáty sú významným obchodným partnerom aj pre Slovensko. V prípade, že dôjde k zavedeniu nových ciel, najviac zasiahnuté budú podľa odborníka automobilky. Negatívny vplyv by mohli mať clá napríklad na bratislavský závod Volkswagen, ktorý generuje 25 % svojich tržieb zo Severnej Ameriky.



"Clá by mohli ovplyvniť slovenskú ekonomiku aj nepriamo, pretože veľká časť našej produkcie smeruje do krajín Európskej únie (EÚ), ktoré využívajú slovenské medzivýrobky na ďalšiu produkciu. Ak sa clá uvalia na výrobky vyrobené v EÚ, môže to oslabiť dopyt po slovenských komponentoch. Tento efekt by sa mohol prejaviť predovšetkým v automobilovom priemysle, ktorý je kľúčovým sektorom našej ekonomiky," doplnil Nemky.



Na vplyv na domácu ekonomiku upozornil v utorok (28. 1.) aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Šéf rezortu financií pritom pripomenul, že vývoz do Spojených štátov viaže na Slovensku asi 2,9 % zamestnanosti, čo je asi 70.000 zamestnancov.