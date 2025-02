Odborník: Clá ohrozujú export ocele z EÚ v objeme 3,7 milióna ton

Brusel 11. februára (TASR) - Prezident Európskej oceliarskej asociácie (EUROFER) Henrik Adam v utorok odsúdil nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa vo výške 25 % na všetok dovoz ocele do USA. A označil to za "radikálnu eskaláciu obchodnej vojny". TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Vo svojom vyhlásení varoval, že odstránenie existujúcich výnimiek a colných kvót by mohlo viesť k strate vývozu ocele z Európskej únie (EÚ) do USA v objeme až 3,7 milióna ton, čo zodpovedá zhruba 16 % celkového vývozu ocele z EÚ v roku 2024.



Okrem strateného exportu prezident asociácie varoval, že clá môžu spôsobiť aj výrazné narušenie obchodu. Európe hrozí, že ju zaplaví lacnejšia oceľ z Ázie a iných krajín, ktorá sa bude snažiť nájsť nový trh mimo USA a konkurovať drahším výrobkom v EÚ. To ešte viac zhorší situáciu oceliarov na starom kontinente, kde bolo v roku 2024 odstavených deväť miliónov ton výrobnej kapacity, čo viedlo k strate 18.000 pracovných miest.



Americké clá sú to posledné, čo oceliarsky priemysel v EÚ potrebuje, skonštatoval Axel Eggert, generálny riaditeľ EUROFERu, podľa ktorého tento krok zvýši tlak na zmenšujúci sa európsky oceliarsky sektor.



"Trh v EÚ je najotvorenejší, takže bude trpieť dvakrát," povedal Eggert. Odhaduje, že Trump pravdepodobne zavedie clá aj na produkty, v ktorých je veľa ocele, ako sú autá.



V roku 2018, keď Trump prvýkrát zaviedol clá na oceľ a hliník z EÚ, Brusel prijal odvetné clá vo výške 25 % na dovoz týchto kovov nad určitý limit. Toto tzv. ochranné opatrenie sa časom oslabilo, aby umožnilo vstup väčšieho množstva kovu, a podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa musí skončiť v júni 2026.



Eggert nalieha na Európsku komisiu, aby ho opäť sprísnila a skôr, ako ju zasiahnu nové Trumpove clá. A potom našla spôsob, ako zachovať túto ochranu.



Ostatné priemyselné odvetvia EÚ sa medzitým obávajú, že sa stanú obeťami reťazových reakcií. V roku 2018 Brusel zaviedol sankcie aj na dovoz bourbonu, motoriek či džínsov z USA. To podnietilo Trumpa, aby na oplátku zasiahol liehoviny z EÚ. Vývoz z Únie do USA tak klesol o 131 miliónov eur. Vzhľadom na to, že Čína nedávno uvalila clá na európske brandy, je zlý čas byť liehovarníkom v Európe.



"Vyzývame EÚ a USA, aby spolupracovali na udržaní bezcolného transatlantického obchodu s liehovinami," žiada šéf Spirits Europe Ulrich Adam.