Analytik: Clá zavedené USA môžu spomaliť rast HDP SR o 1,5 %

Bratislava 3. apríla (TASR) - Clá na automobily vo výške 25 % a celoplošné clá na výrobky z EÚ vo výške 20 % zavedené prezidentom USA Donaldom Trumpom môžu v tomto roku znížiť rast hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska o 0,5 percentuálneho bodu. Naplno sa však prejavia v roku 2026. Pokiaľ nedôjde k dohode a clá zostanú v platnosti, HDP Slovenska má namiesto očakávaných takmer 2 % rásť iba o 0,5 %. V reakcii na ohlásené clá to vo štvrtok uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



„Eskalácia v podobe plošnej obchodnej vojny znamená, že kumulatívne dosahy na slovenskú ekonomiku by sa mohli v terajšej situácii takmer zdvojnásobiť oproti clám, ktoré by zasiahli iba produkciu automobilov. Aktuálne riziko poklesu slovenského HDP sa tak pohybuje kumulatívne na úrovni 2,5 % až 3,0 % v horizonte troch rokov (2025 - 2027),“ priblížil Kočiš.



Zmeny môžu priniesť ešte najbližšie týždne a očakávané vyjednávania medzi EÚ a USA. Už teraz je však podľa analytika jasné, že clá prinesú stratu stoviek miliónov eur ročne v exportoch, resp. celkovej ekonomickej aktivity a citeľný negatívny dosah aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín percentuálneho bodu.



Kočiš dodal, že dosah ohlásených ciel uvidíme najviac v budúcom roku 2026. V tomto roku, podobne ako v roku 2027, by mali clá znížiť rast HDP o 0,5 %. Pripomenul, že pred prijatím odvetných opatrení ešte existuje časový priestor na vyjednávanie či zváženie všetkých vplyvov. Z pohľadu EÚ by sa podľa analytika mala hlavná pozornosť zamerať na domáce európske obchodné bariéry a posilnenie konkurencieschopnosti.