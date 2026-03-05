< sekcia Ekonomika
Analytik: Deficit je vyšší medzimesačne, medziročne aj oproti plánu
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu ku koncu februára tohto roka je výrazne vyšší v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, rokom aj v porovnaní s celoročným plánom. Dôvodom je, že plnenie príjmov nabieha pomalšie ako v prípade výdavkov. V komentári k aktuálnemu vývoju štátneho rozpočtu na to poukázal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Rozpočet podľa údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR, skončil vo februári v deficite 1,44 miliardy eur. „To je výrazný nárast oproti januárovému schodku 0,34 miliardy eur aj oproti deficitu za prvé dva mesiace predchádzajúceho roka, keď bola ´sekera´ iba 0,78 miliardy eur. Deficit je vyšší aj pri pohľade na plnenie voči celoročnému plánu,“ vyčíslil analytik. Pripomenul, že kým ku koncu februára 2026 bol hotovostný schodok na úrovni 28 % celoročného plánu, v rovnakom čase pred rokom to bolo len na úrovni 12,5 %.
„Dôvodom je, že plnenie príjmov voči plánu nabieha pomalšie ako plnenie výdavkov. Ku koncu februára boli výdavky už na úrovni 15,7 % celoročného rozpočtového plánu, kým celkové príjmy na úrovni 13,4 % ročného plánu,“ vysvetlil Gábriš.
Hotovostný rozpočet centrálnej vlády nie je síce jediným prvkom verejných rozpočtov, horší vývoj sa však tento rok podľa neho očakáva aj v celých verejných financiách. Poukázal na to, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktuálne odhaduje deficit na úrovni 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda vyšší oproti plánu o 0,4 % HDP.
Analytik pripomenul, že financovanie rozpočtového schodku, ale aj priebežne splatného dlhu si zabezpečuje štát prostredníctvom pôžičiek na finančných trhoch. Väčšina sa pritom realizuje prostredníctvom predaja štátnych dlhopisov domácim a zahraničným investorom. „V tejto oblasti je vláda stále viac závislá na financovaní zo zahraničia. Na konci februára bol podiel nerezidentov na celkovom objeme predaného vládneho dlhu takmer 59 %, čo je nový historický rekord,“ priblížil Gábriš s tým, že k tomu prispel najmä aktuálny syndikovaný predaj dlhopisov vo februári.
Upozornil aj na to, že pri vyšších úrokoch na trhu ako v minulosti a rastúcom sklone úrokovej krivky sa zvyšovanie celkového zadlženia krajiny prejavuje aj v rastúcich platených úrokoch. „Tento trend bude bez korekcie ´rozpočtovej sekery´ pokračovať aj naďalej a po vláde tak zostane ako nechcené dedičstvo pre budúce generácie. V tejto oblasti by preto bolo žiadúce viac medzigeneračnej solidarity s cieľom ubrať zo zaťaženia v budúcnosti,“ doplnil ekonóm.
