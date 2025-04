Analytik: Deficit môže dosiahnuť do 5% HDP, konsolidácia je nevyhnutná

Bratislava 17. apríla (TASR) - Deficit slovenských verejných financií by mohol tento rok skončiť medzi 4,5 % až 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) po vlaňajšom výsledku 5,3 % HDP. Aj napriek doterajšej konsolidácii je preto jej ďalšie pokračovanie nevyhnutné a je dobré, že sa o tom verejne hovorí. V komentári k jarnej notifikácii dlhu a deficitu za minulý rok, ktorú vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, to konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Pripomenul, že Slovensko začalo výraznejšie konsolidovať už v tomto roku. „Predstavené opatrenia majú štátnej kase priniesť či usporiť spolu 2,7 miliardy eur, na zníženie deficitu by však z tohto balíka mala byť využitá iba časť sumy, asi 1,7 miliardy eur,“ priblížil analytik. Zároveň poukázal na to, že ministerstvo financií už pripravuje ďalší konsolidačný balík, pričom podľa výpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bude do roku 2027 potrebné usporiť asi 3,1 miliardy eur, ak chce vláda stlačiť deficit pod 3 % HDP.



„Ďalšie pokračovanie konsolidácie je nevyhnutné a je dobré, že sa táto informácia vo verejnej debate objavuje. Zároveň oceňujeme, že sa pozornosť - aspoň podľa vyjadrení ministra a premiéra - bude sústrediť na výdavkovú stranu. Nateraz však konkrétne opatrenia či detaily nepoznáme,“ zhodnotil Horňák.



Dobrá konsolidácia by mala podľa neho stáť na troch pilieroch. Prvým je zníženie vládnych výdavkov cez rast efektivity a využívaním princípu hodnoty za peniaze, ale aj prostredníctvom lepšieho cielenia opatrení či zlučovania činností úradov. „Druhým pilierom je využitie potenciálu na príjmovej strane, napríklad pri majetkových a environmentálnych daniach. Tretím pilierom, na ktorý nesmieme zabúdať ani pri upratovaní vo verejných financiách, je konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia, a to prostredníctvom deregulácie, znižovania byrokracie či zlepšenia e-governmentu,“ doplnil analytik.



Deficit slovenských verejných financií v minulom roku dosiahol necelých 7 miliárd eur alebo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Medziročne tak mierne vzrástol z 5,19 % HDP v roku 2023. Celkový dlh verejnej správy sa zvýšil na 59,3 % HDP. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci pravidelnej jarnej notifikácie o deficite a dlhu SR, v ktorej prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2024.