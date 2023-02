Analytik: Deficit zahraničného obchodu SR sa prehlboval v závere roka

Bratislava 8. februára (TASR) - Deficit zahraničného obchodu SR sa ďalej prehlboval aj v samom závere roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o decembrovej a celoročnej zahranično-obchodnej bilalncii SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dôvody extrémne slabých decembrových čísel zahraničného obchodu je potrebné hľadať v slabých vývozoch v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení (áut) a pokračujúcom silnom dovoze energetických surovín, vzhľadom na decembrový vývoj cien ropy najskôr nielen nominálnym, ale aj objemovým," spresnil.



Bilancia zahraničného obchodu by sa podľa Koršňáka mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel v automobilovom priemysle. "Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa v porovnaní s jarou už čiastočne uvoľnili, avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť aj vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy," myslí si analytik.



"Aj v úvode tohto roka pravdepodobne ešte okreše vývozy aj oslabený externý dopyt, či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetví (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka, hoci smerom k záveru roka by sa jej deficit mohol začať pomaly zmierňovať, aj pod vplyvom čiastočne uvoľnených úzkych hrdiel v kľúčovom automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že v decembri 2022 celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnotu 7,7 miliardy eur pri medziročnom raste o 1,1 %. Aj celkový dovoz tovaru zaznamenal najnižší nárast roka, ale jeho hodnota medziročne vzrástla až o 14,3 % na 9 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v decembri pasívne v objeme 1,3 miliardy eur. Slovensko za rok 2022 zaznamenalo zápornú obchodnú bilanciu zahraničného obchodu na úrovni 4,3 miliardy eur.