Analytik: Dlhopis pre ľudí sa nedá predčasne zrušiť

Bratislava 1. marca (TASR) - Štátny dlhopis je cenný papier. Ak sa bude investor chcieť dostať k peniazom, bude treba dodržať určitý postup. Dlhopis sa nedá predčasne zrušiť ako termínovaný vklad, lebo je to cenný papier. Upozornil na to Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select, v súvislosti so štátnymi dlhopismi pre občanov, ktorých primárny predaj sa má začať v pondelok 3. marca.



"Tento cenný papier bude potrebné odpredať. Teda zájsť do banky a stanoviť predajnú cenu. Samozrejme, zaplatiť poplatok," vysvetlil Škriniar. Ako dlho bude trvať speňaženie, závisí podľa neho od aktuálnej situácie na trhu. Dnes je predčasné odhadovať trvanie.



Poznamenal, že úplne odlišná situácia je pri podielových fondoch. "Pri nich sú peniaze dostupné rádovo v dňoch," pripomenul analytik. Navyše, podielové fondy nakupujú stovky až tisíce rôznych cenných papierov a znižujú tým investičné riziko. Niektoré dlhopisové fondy sú napríklad vytvorené na určitý čas a sú tak veľmi dobrou alternatívou k štátnym dlhopisom. Rovnako ponúkajú možnosť oslobodenia výnosu od dane. Okrem toho ponúkajú možnosť opätovného zainvestovania uvoľnených peňazí po skončení trvania dlhopisu.



Pripomenul, že s každou investíciou je, samozrejme, spojené riziko a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Týka sa to aj štátnych dlhopisov. "Ak vás zaujala možnosť rýchleho prístupu k úsporám pri dlhopisovom riešení, kontaktujte skúseného finančného sprostredkovateľa," uzatvoril Škriniar.



Dlhopisy pre občanov sa začnú predávať 3. marca cez pobočkovú sieť piatich bánk. Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie bude 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom pôjde o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Predpokladaný objem emisie stanovili na dvakrát 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia o dodatočných 100 miliónov eur. Minimálna hodnota dlhopisu bude 1000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.