Analytik: Do ďalšieho obdobia vstupuje cestovný ruch s výzvami
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Dáta potvrdzujú, že slovenský cestovný ruch sa po piatich rokoch stabilizoval a prekonal pandemické výpadky. Hoci výsledky letnej sezóny sú rekordné, do ďalšieho obdobia vstupuje sektor s viacerými výzvami. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o augustovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Prvou je udržanie návštevnosti v prostredí oslabujúcej ekonomiky. Rast cien, nižšia kúpna sila domácností a opatrnejšie výdavky na služby môžu už v zime či v roku 2026 obmedziť dopyt po cestovaní, najmä v segmente domácich návštevníkov. Cestovný ruch je tradične citlivý na zmeny reálnych príjmov - v čase rastúcich nákladov domácnosti odkladajú výdavky na voľnočasové aktivity ako prvé,“ priblížil.
Ďalšou výzvou podľa neho zostáva krátkodobosť pobytov. Aj keď počet hostí rastie, priemerná dĺžka pobytu pod hranicou troch nocí znamená, že ubytovacie zariadenia musia dosahovať rekordné počty návštevníkov len na to, aby udržali tržby na stabilnej úrovni. Rýchly rast krátkych víkendových pobytov, najmä v mestách a turistických centrách, zvyšuje tlak na prevádzkové kapacity a zároveň znižuje potenciál dodatočnej útraty za služby.
„Z pohľadu regiónov sa čoraz výraznejšie ukazuje potreba rozložiť návštevnosť rovnomernejšie počas roka. August je už kapacitne na maxime - ďalší rast v lete je obmedzený, preto sa strategické ťažisko musí presunúť mimo sezónu. Kľúčom bude prepojenie domáceho a zahraničného dopytu prostredníctvom cieleného marketingu, rozvoja kongresového turizmu či vytvárania atraktívnych produktov pre jarné a jesenné obdobie, čomu môže byť nápomocný aj Fond na podporu cestovného ruchu, hoci objem je nateraz skôr minoritným,“ spresnil.
Z dlhodobého pohľadu tak rok 2025 podľa analytika znamená nielen zlom v postpandemickom oživení, ale aj vstup do novej etapy - etapy udržania a kvalitatívneho rastu. Slovenský cestovný ruch má za sebou kvantitatívne úspechy, no budúcnosť bude závisieť od schopnosti sektora zvýšiť hodnotu každého návštevníka - cez dlhšie pobyty, vyššiu pridanú hodnotu služieb a lepšie využitie regionálneho potenciálu.
„Ak sa tieto ciele podarí naplniť, môže sa súčasný rekord z augusta 2025 stať nielen symbolom konca pandémie, ale aj začiatkom novej, stabilnejšej éry slovenského turizmu, potenciál tu určite máme, ostáva ho len využiť - podnikateľom, ale aj vláde, ktorá musí vytvoriť priaznivé prostredie pre ich realizáciu,“ dodal analytik 365.bank.
ŠÚ SR informoval, že ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v auguste tohto roku 808.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o takmer 9 % a súčasne historicky vôbec najvyšší mesačný počet návštevníkov. August je dlhodobo vrchol roka, prvýkrát však hotely, penzióny či kempy zaznamenali v súhrne viac ako 800.000 hostí. Aktuálne hodnoty boli teda vyššie ako v lete pred pandémiou približne o 16.000 hostí.
