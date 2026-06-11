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Analytik: Do konca roka môže ECB zvýšiť úrokové sadzby ešte raz
ECB podľa analytika reaguje na inflačný výhľad v strednodobom horizonte a jej sadzby ovplyvňujú predovšetkým sadzby pri kratších viazanostiach.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB), ktorá vo štvrtok prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby, tak môže tento rok urobiť znova, možno aj dvakrát. Vo svojom komentári to uviedol makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, ktorý za rozhodujúce faktory považuje ďalší vývoj vojny na Blízkom východe a ekonomickú situáciu.
ECB podľa analytika reaguje na inflačný výhľad v strednodobom horizonte a jej sadzby ovplyvňujú predovšetkým sadzby pri kratších viazanostiach. „Finančné trhy už riziká a očakávania čiastočne zapracovali do cien bezprostredne po začiatku vojny začiatkom marca. Na trhu vidíme, že cena peňazí v trojročnom horizonte, meraná trojročnými úrokovými swapmi, sa drží približne o 55 až 60 bázických bodov vyššie ako pred vojnou. Tieto zvýšenia trh už postupne premieta do cien úverov aj vkladov,“ priblížil Kočiš.
Tento efekt sa podľa neho bude prejavovať aj pri hypotékach, až kým nedôjde k deeskalácii situácie na Blízkom východe. „Z priemernej úrovne 3,36 %, ktorú trh dosiahol v marci, a 3,46 % v apríli sa priemerná úroveň sadzieb na trhu bude ďalej posúvať smerom k 4 %,“ skonštatoval.
Postupný a mierny nárast sadzieb pri hypotékach očakáva aj riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Na rozhodnutie slovenských bánk o úprave sadzieb pritom podľa nej okrem politiky ECB vplýva aj stav domácich verejných financií. „Zlé hospodárenie štátu sa totiž priamo premieta do vyšších nákladov na financovanie bankového sektora,“ uviedla vo svojom komentári. Je však podľa nej ťažké predpovedať, kde budú sadzby o rok alebo dva, preto v súčasnosti prevažujú kratšie fixácie hypoték.
ECB podľa analytika reaguje na inflačný výhľad v strednodobom horizonte a jej sadzby ovplyvňujú predovšetkým sadzby pri kratších viazanostiach. „Finančné trhy už riziká a očakávania čiastočne zapracovali do cien bezprostredne po začiatku vojny začiatkom marca. Na trhu vidíme, že cena peňazí v trojročnom horizonte, meraná trojročnými úrokovými swapmi, sa drží približne o 55 až 60 bázických bodov vyššie ako pred vojnou. Tieto zvýšenia trh už postupne premieta do cien úverov aj vkladov,“ priblížil Kočiš.
Tento efekt sa podľa neho bude prejavovať aj pri hypotékach, až kým nedôjde k deeskalácii situácie na Blízkom východe. „Z priemernej úrovne 3,36 %, ktorú trh dosiahol v marci, a 3,46 % v apríli sa priemerná úroveň sadzieb na trhu bude ďalej posúvať smerom k 4 %,“ skonštatoval.
Postupný a mierny nárast sadzieb pri hypotékach očakáva aj riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Na rozhodnutie slovenských bánk o úprave sadzieb pritom podľa nej okrem politiky ECB vplýva aj stav domácich verejných financií. „Zlé hospodárenie štátu sa totiž priamo premieta do vyšších nákladov na financovanie bankového sektora,“ uviedla vo svojom komentári. Je však podľa nej ťažké predpovedať, kde budú sadzby o rok alebo dva, preto v súčasnosti prevažujú kratšie fixácie hypoték.