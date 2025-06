Analytik: Dolár padá, Slovákom sa oplatí dovolenkovať za oceánom

Bratislava 29. júna (TASR) - Euro od začiatku roka masívne posilňuje voči americkému doláru, pričom v posledných dňoch sa kurz dostal nad hranicu 1,17 EUR/USD, čo je najnižšie od roku 2022. Pre bežného človeka to znamená, že dovolenka v krajinách s dolárovou menou je tento rok najlacnejšia za posledné štyri roky. Oplatí sa vycestovať do Severnej Ameriky - USA a Kanady, Strednej Ameriky, Karibiku aj Ázie. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.



Priblížil, že na geopolitickej úrovni dolár oslabuje v dôsledku protekcionistických krokov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý postupne zavádza nové clá na viacero svetových ekonomík.



Z makroekonomického hľadiska dolár podľa neho čelí tlakom vyplývajúcim z relatívne vysokých úrokových sadzieb v USA (aktuálne 4,5 %), ktoré FED zatiaľ neznížil, na rozdiel od viacerých iných centrálnych bánk. FED zostáva opatrný vzhľadom na domácu situáciu a potenciálne inflačné alebo stagflačné riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku colnej politiky.



Dodal, že celkovo vycestovalo v roku 2024 do zahraničia takmer 1,8 milióna Slovákov, či už výlučne alebo v kombinácii s domácimi cestami. Tento počet predstavuje medziročný nárast o 19 %, no stále je to o 11 % menej ako v roku 2019, keď do zahraničia vycestovali takmer dva milióny obyvateľov.



(1 EUR = 1,1695 USD)