Analytik: Domáca stavebná aktivita by mala ožiť v druhej polovici roka
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Domáca stavebná aktivita by sa mala postupne oživiť, najmä v druhej polovici roka 2026. Podpornými faktormi by mali byť nižšie úrokové sadzby, mierne zlepšenie investičnej aktivity a rozbeh infraštruktúrnych projektov financovaných z verejných zdrojov. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o novembrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Významnú úlohu môže zohrať aj nový stavebný zákon, ktorého plné efekty sa už budú premietať do stavebnej praxe. Celkovo predpokladáme, že stavebníctvo by po dlhšom období kolísania mohlo v roku 2026 prejsť do fázy mierneho, ale udržateľnejšieho rastu, s dynamikou približne 3 % až 5 %,“ spresnil.
ŠÚ SR informoval, že stavebná produkcia v novembri minulého roka prvýkrát prekročila hranicu 900 miliónov eur, keď dosiahla 907,5 milióna eur. Oproti novembru 2024 je to medziročný nárast v stálych cenách o 2,4 %. Tempo rastu sa však na sklonku jesene výraznejšie spomalilo a bolo druhé najnižšie v minulom roku. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s októbrom 2025 vzrástla o 3,5 %.
ŠÚ SR informoval, že stavebná produkcia v novembri minulého roka prvýkrát prekročila hranicu 900 miliónov eur, keď dosiahla 907,5 milióna eur. Oproti novembru 2024 je to medziročný nárast v stálych cenách o 2,4 %. Tempo rastu sa však na sklonku jesene výraznejšie spomalilo a bolo druhé najnižšie v minulom roku. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s októbrom 2025 vzrástla o 3,5 %.