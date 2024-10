Analytik: Domáce nové objednávky výrobných podnikov klesajú

Bratislava 16. októbra (TASR) - Augustový údaj objednávok z radov domácich priemyselných podnikov sa voči júlu zvýšil o 6,1 %, ale medziročne už tretinu roka za sebou klesá o 3,6 % na 5,28 miliardy eur. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o augustových nových objednávkach v priemysle, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Štruktúra objednávok ukazuje, že druhá polovica leta priala najmä chemickému sektoru - farmácii, IT odvetviu, či výrobe elektrických zariadení. Na druhej strane, objednávky klesli vo viac ako polovici sledovaných odvetví, a to najmä vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov, odevov a kovopriemysle," spresnil.



Výroba motorových vozidiel bola podľa jeho informácií na úrovni 3,07 miliardy eur, teda na porovnateľných úrovniach s minulým rokom. "Stabilizácia rastu v tomto odvetví je pozitívnym náznakom, avšak na hodnotenie trendu to nepostačuje a bude potrebné poznať údaje za prvé jesenné mesiace. Tam predstihové indikátory z Nemecka naznačujú pokračovanie negatívnych čísel, keď lokálne priemyselné objednávky klesli najvýraznejšie od januára," poznamenal.



"Očakávame, že presah negatívneho vývoja v západnej Európe bude naďalej ohraničovať náznaky obnovy, ale ďalšie jesenné mesiace by predsa len istý progres mohli naznačiť," dodal Boháček.



ŠÚ SR informoval, že augustová hodnota nových objednávok v priemysle medziročne opäť klesla o 3,6 % a dosiahla objem 5,28 miliardy eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa však nové objednávky v priemysle v auguste 2024 oproti júlu tohto roka zvýšili o 6,1 %.