Analytik: Domácnosti brzdia ekonomiku výraznejšie než firmy
Úvod roka 2026 potvrdil, že pozitívny impulz z konca minulého roka sa v slovenskej ekonomike neudržal.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Domácnosti na začiatku roka brzdia ekonomiku výraznejšie než firmy. Úvod roka 2026 potvrdil, že pozitívny impulz z konca minulého roka sa v slovenskej ekonomike neudržal. Zhoršenie nálady pritom prišlo plošne - naprieč podnikateľským sektorom i u spotrebiteľov, no práve domácnosti zohrávajú v tomto vývoji kľúčovú úlohu. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k údajom o januárovom podnikateľskom a spotrebiteľskom sentimente, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Januárové dáta tak kreslia obraz ekonomiky, ktorá má potenciál rásť, ale chýba jej presvedčenie. Podnikateľský sektor je pripravený reagovať na zlepšenie dopytu, domácnosti však zatiaľ ostávajú v defenzíve. Pokiaľ sa spotrebiteľská dôvera v nasledujúcich mesiacoch neodrazí odo dna, bude ekonomický rast na začiatku roka veľmi mierny a nerovnomerný,“ priblížil.
Z pohľadu výhľadu to podľa analytika znamená, že riziká pre ekonomiku sú v roku 2026 viac vnútorné než vonkajšie. „Kľúčovou otázkou nebude inflácia, ale dôvera, najmä dôvera domácností v stabilitu trhu práce a vlastných príjmov. Bez jej zlepšenia ostane slovenská ekonomika v režime opatrného prešľapovania na mieste a vládne opatrenia svojim charakterom budú tlmiť prejavy optimizmu počas väčšiny roka,“ dodal analytik 365.bank.
ŠÚ SR informoval, že v januári slovenskí podnikatelia a spotrebitelia prejavili obavy z nastávajúceho vývoja slovenskej ekonomiky. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 4,5 bodu na úroveň 97,4. Nálada sa zhoršila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v stavebníctve a v službách. Zhoršila sa však aj v priemysle, obchode aj u spotrebiteľov. V porovnaní s januárom minulého roka je ekonomická nálada horšia o 4,5 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 8,3 bodu.
