Analytik: Dopyt po hypotékach rastie

Bratislava 7. októbra (TASR) - Dopyt po hypotékach od úvodu roka narástol už takmer o štvrtinu. Kým vo februári banky poskytli nové úvery za 300 miliónov eur, v júli to bolo už 370 miliónov eur. V auguste síce záujem mierne opadol, na jeseň sa však očakáva pokračovanie rastu. Dostupnosť bývania sa však výrazne nezlepšuje, upozornil v aktuálnom komentári finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Na tento trend podľa neho doplácajú najmä mladí ľudia. Kým pred troma rokmi, na jeseň 2021, získali záujemcovia do 25 rokov takmer 7 % hypoték, v súčasnosti je to necelých 5 %, poukázal analytik na základe dát OVB. "Mladí ľudia doplácajú na vysoké úroky nižšou výškou hypotéky. Kým priemerná hypotéka ľudí vo veku od 26 do 45 rokov je takmer 99.000 eur, mladí do 25 rokov dostanú od banky v priemere len 92.000," vyčíslil Búlik.



Mladí ľudia na začiatku kariéry majú nižší príjem a zároveň aj výrazne menšie úspory ako stredná generácia. "Banky musia testovať príjem každého žiadateľa bez rozdielu na úrokovú sadzbu vyššiu o 2 percentuálne body ako je reálny úrok, ktorý má splácať. Strop je pritom 6 %, čiže pri súčasných priemerných úrokoch nad 4 % sa testuje príjem na maximálny úrok. Tým pádom mladí ľudia kvôli nižšiemu príjmu dostanú menej peňazí od banky," vysvetlil Búlik. Aj to je podľa neho jeden z dôvodov, prečo na Slovensku takmer 70 % mladých vo veku 25 až 29 rokov žije s rodičmi.



Dostupnosť bývania, ktorú meria Národná banka Slovenska (NBS), bola v júni tohto roka najnižšia za posledné desaťročie, pripomenul analytik. Od leta 2022 do tohtoročnej jari sa pritom znížili ceny nehnuteľností o 10 %. Ak by však malo byť bývanie pre ľudí dostupné na úrovni dlhodobého priemeru, ceny by museli klesnúť ešte o ďalších 7 %.



Od júna sa dostupnosť bývania podľa Búlika reálne nezlepšila. Mierny pokles úrokov poskytnutých hypoték v stotinách percentuálneho bodu totiž vyvažoval oživený rast cien bývania. Nehnuteľnosti podľa ponukových cien sledovaných NBS aj podľa cien z katastra od Štatistického úradu (ŠÚ) SR rástli od druhého štvrťroku o 4 % medziročne a 3 % medzikvartálne.



Rast cien pritom bude v danom tempe pravdepodobne pokračovať aj ďalej, predpokladá analytik. Dokonca by sa mohol kvôli očakávanému nárastu dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 % zrýchliť. "Predpokladaný vyšší dopyt po novostavbách do konca tohto roka, ktorým sa ľudia budú snažiť vyhnúť vyšším cenám od budúceho roka, by mohol potiahnuť nahor aj ceny starších bytov," avizoval Búlik.



Ľudia by podľa neho nemali mať prehnané očakávania ani z poklesu úročenia hypoték. Aj keď bude pokračovať, budúci rok sa priemerný úrok pravdepodobne nedostane oveľa nižšie ako na 3,5 %. "Úrokové sadzby začínajúce trojkou realisticky odrážajú mieru rizika pre banky, v tomto pásme sa hypotéky pravdepodobne dlhodobo udržia. Očakávam, že len pri obmedzených marketingových akciách budú úrokové sadzby začínať dvojkou," doplnil analytik.