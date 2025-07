Analytik: Dopyt po hypotekárnych úveroch na Slovensku rastie

Bratislava 25. júla (TASR) - Hypotekárny trh na Slovensku pokračoval v dynamickom raste aj v prvej polovici tohto roka. Vysoký dopyt po úveroch na bývanie súvisel s uvoľnenou menovou politikou Európskej centrálnej banky (ECB) a rastúcim záujmom Slovákov o vlastné bývanie, zhodnotil hypotekárny analytik finančnej spoločnosti Simplea Peter Horčiak.



„Rástli však aj ceny nehnuteľností, ktoré sa dostali na historické maximum 3041 eur/m2. Klienti najčastejšie siahali po účelových hypotékach, no citeľný bol aj záujem o refinancovanie a konsolidáciu úverov,“ zhodnotil odborník.



Na hypotekárny trh vplývali podľa neho tiež konsolidačné opatrenia vlády. „Tie zvýšili náklady developerom, čo sa premietlo do cien nehnuteľností, a zároveň zaťažili banky cez dodatočné zdanenie. To banky pretavili do cien produktov i služieb,“ upozornil Horčiak. Banky podľa neho upravili aj svoju ponuku. Výhodnejšie úvery sú tak často viazané na aktívne využívanie ďalších bankových služieb alebo doplnkových produktov ako poistenie, investície či pravidelné príjmy na bežný účet.



Analytik poukázal tiež na to, že aj keď ECB znížila svoju základnú sadzbu na 2 %, v úrokoch hypoték sa to zatiaľ neprejavilo. „Očakávam, že ECB bude v druhom polroku 2025 vyčkávať, pričom úrokové sadzby hypoték na Slovensku by mohli ostať na úrovni okolo 3 %. Pokračovať môže mierny rast cien nehnuteľností, najmä v dôsledku pretrvávajúcej vysokej dopytovej nálady,“ predpokladá.



Zmenu však môže podľa neho priniesť vývoj globálnej ekonomiky. A to najmä vplyvom obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, čo by mohlo ovplyvniť aj postoj Európskej centrálnej banky k ďalšiemu znižovaniu sadzieb, doplnil Horčiak.