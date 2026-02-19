< sekcia Ekonomika
Analytik: Dostupnosť bývania sa môže udržať, ak sa rast cien spomalí
Očakávané spomalenie rastu cien nehnuteľností v roku 2025 sa podľa neho nakoniec nepotvrdilo, nižšie úrokové sadzby a oživenie trhu s hypotékami opäť zvýšili tlak na ceny.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Ak by sa medziročný rast cien nehnuteľností na Slovensku v roku 2026 spomalil na 5 až 10 %, v takom prípade by sa dostupnosť bývania udržala približne na súčasnej úrovni. Očakáva to ekonomický analytik Tatra banky Boris Fojtík na základe realistickejšieho scenára vývoja cien nehnuteľností v tomto roku.
Ak by ceny rástli celý rok tempom okolo 3 % za štvrťrok, podľa negatívneho scenára priemerná cena nehnuteľností by bola o 13 % vyššia ako v roku 2025. „Pri súčasnom spomaľovaní rastu nominálnych miezd smerom k 4 až 5 % by sa dostupnosť bývania zhoršila a ceny by sa vzďaľovali od dlhodobej rovnováhy,“ predpokladá Fojtík.
Spomalenie počas leta sa javilo skôr ako sezónne ochladenie trhu, no v závere roka ceny rástli nad 3 % za štvrťrok.
Analytik pripomenul, že priemerná cena za štvorcový meter podlahovej plochy bytu vlani vzrástla o 12 % medziročne. Byty zdraželi takmer o 13 %, domy približne o 9 %. Dvojciferný rast cien bol v štyroch krajoch: Košickom (17 %), Prešovskom (14 %), Bratislavskom (13 %) a Banskobystrickom (10 %).
Pokles úrokových sadzieb v poslednom štvrťroku 2025 výrazne podporil záujem o kúpu nehnuteľnosti. „Priemerná sadzba klesla za tri mesiace o takmer 0,2 percentuálneho bodu, čo je najvýraznejší pokles za viac ako dva roky. Objem nových hypoték vzrástol medziročne o 8 %,“ uvádza Fojtík.
Kombinácia vyšších cien, nižších úrokových sadzieb a rastu miezd o viac ako 5 % medziročne podľa analytika mierne zlepšila finančnú dostupnosť bývania. Stále je však tesne pod hranicou 100 bodov, čo v praxi znamená splátku hypotéky približne vo výške 25 % hrubého príjmu domácnosti.
