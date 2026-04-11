Analytik: Dostupnosť bývania sa nezlepšuje, výstavba stagnuje
Za alarmujúce analytik považuje, že sa stavia málo bytov a podľa počtu stavebných povolení sa nezdá, že by sa to malo zmeniť.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Dostupnosť bývania sa za posledných 20 rokov veľmi nezmenila a v súčasnosti sa skôr zhoršuje. Upozornil na to tento týždeň pri stretnutí s novinármi analytik Tatra banky Juraj Valachy, podľa ktorého je problémom najmä stagnujúca výstavba.
V súčasnosti je podľa Valachyho na kúpu bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov potrebných priemerne 11,7 ročného platu, pričom za posledných 20 rokov toto číslo oscilovalo okolo čísla desať. Vyššie bolo počas kríz v rokoch 2007 a 2022, najnižšie v roku 2014. „Tá dostupnosť sa v čase nezhoršuje, ale sa ani nezlepšuje a stále sme v rámci Európy na tých horších miestach,“ skonštatoval.
Za alarmujúce analytik považuje, že sa stavia málo bytov a podľa počtu stavebných povolení sa nezdá, že by sa to malo zmeniť. Počet stavebných povolení na výstavbu bytov na 100.000 obyvateľov bol za rok 2024 na Slovensku 256, kým Poľsko, ktoré má podobný priemerný počet ľudí v jednej domácnosti ako SR, ich malo 784.
Častým mýtom podľa analytika je, že „bývanie vo vlastnom sa rovná hypotéka“. Poukázal na štatistiku Národnej banky Slovenska, podľa ktorej býva vo vlastnom byte alebo dome bez hypotéky 66 % ľudí. U mladých síce hypotéka predstavuje najčastejší spôsob nadobúdania bytu, no výrazne sú zastúpené aj vlastné zdroje alebo darovanie.
Napríklad v kategórii 26 - 30 rokov nadobúda byt pomocou hypotéky 52 % ľudí, 26 % použije vlastné zdroje, 20 % dostane nehnuteľnosť darom a zvyšok ju zdedí. Medzi regiónmi sú však rozdiely a napríklad v Bratislavskom kraji si pri kúpe nehnuteľnosti zoberie hypotéku 80 % mladých vo veku 26 - 30 rokov.
V súčasnosti je podľa Valachyho na kúpu bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov potrebných priemerne 11,7 ročného platu, pričom za posledných 20 rokov toto číslo oscilovalo okolo čísla desať. Vyššie bolo počas kríz v rokoch 2007 a 2022, najnižšie v roku 2014. „Tá dostupnosť sa v čase nezhoršuje, ale sa ani nezlepšuje a stále sme v rámci Európy na tých horších miestach,“ skonštatoval.
Za alarmujúce analytik považuje, že sa stavia málo bytov a podľa počtu stavebných povolení sa nezdá, že by sa to malo zmeniť. Počet stavebných povolení na výstavbu bytov na 100.000 obyvateľov bol za rok 2024 na Slovensku 256, kým Poľsko, ktoré má podobný priemerný počet ľudí v jednej domácnosti ako SR, ich malo 784.
Častým mýtom podľa analytika je, že „bývanie vo vlastnom sa rovná hypotéka“. Poukázal na štatistiku Národnej banky Slovenska, podľa ktorej býva vo vlastnom byte alebo dome bez hypotéky 66 % ľudí. U mladých síce hypotéka predstavuje najčastejší spôsob nadobúdania bytu, no výrazne sú zastúpené aj vlastné zdroje alebo darovanie.
Napríklad v kategórii 26 - 30 rokov nadobúda byt pomocou hypotéky 52 % ľudí, 26 % použije vlastné zdroje, 20 % dostane nehnuteľnosť darom a zvyšok ju zdedí. Medzi regiónmi sú však rozdiely a napríklad v Bratislavskom kraji si pri kúpe nehnuteľnosti zoberie hypotéku 80 % mladých vo veku 26 - 30 rokov.