Analytik: Európska centrálna banka by mala vo štvrtok znížiť sadzby

Bratislava 16. apríla (TASR) - Trhy aktuálne pripisujú takmer stopercentnú pravdepodobnosť pokračovaniu znižovania kľúčových úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB). Jej štvrtkové (17. 4.) zasadnutie sa však uskutoční vo výrazne neistom globálnom prostredí a prípadná opatrnosť, či dokonca prestávka, by nemala byť prekvapením, upozornil v komentári analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Pripomenul, že viacerí predstavitelia ECB v uplynulých týždňoch zdôrazňovali potrebu zdržanlivosti. Novú makroekonomickú prognózu zverejní banka až v júni. „Pre ďalší vývoj bude preto kľúčové najmä to, čo vo štvrtok povie prezidentka ECB Christine Lagardeová. Do istej miery to bude dôležitejšie než samotné rozhodnutie o sadzbách,“ zhodnotil ekonóm.



Na finančných trhoch v súčasnosti podľa neho dominuje najmä napätie okolo globálnej obchodnej vojny a obavy z možnej recesie. Trojmesačný odklad zavedenia najnovších ciel zo strany Spojených štátov amerických je v tejto súvislosti pozitívnou správou, vzniká tak priestor na konštruktívny dialóg a nádej na uzavretie rozumných dohôd, ktoré by mohli zmierniť prekážky vo voľnom obchode. „Na druhej strane, rýchly návrat k stavu spred januára 2025 zatiaľ očakávať nemožno. V platnosti naďalej ostávajú 25 % americké clá na autá, hliník čí oceľ,“ priblížil Kočiš.



Volatilita tak podľa neho zostane aj naďalej vysoká a trhy budú citlivé na každé nové vyjadrenie dotknutých strán. Eskalácia obchodného napätia medzi USA a Čínou je významným rizikom, ktoré nemožno podceniť. „Európske firmy budú čeliť rastúcemu tlaku čínskej konkurencie na globálnych trhoch mimo USA, pričom samotný konflikt dvoch najväčších ekonomík sveta môže mať ďalekosiahle dôsledky,“ doplnil analytik.