Analytik: ECB má dobré karty, pokles sadzieb je veľmi pravdepodobný

Bratislava 8. októbra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v septembri dostala pod dve percentá. Tento vývoj posilnil očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb. Aj jej čelní predstavitelia v uplynulých dňoch naznačili, že znižovanie sadzieb v októbri je veľmi pravdepodobné, avizoval pred nadchádzajúcim zasadnutím Rady guvernérov ECB budúci týždeň vo štvrtok (17.10.) makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



"Samozrejme, nie je ešte úplne vylúčená ani možnosť, že ECB teraz alebo neskôr v decembri skrotí prípadne až prílišný optimizmus finančných trhov a v znižovaní sadzieb si urobí ešte v tomto roku prestávku. Takýto scenár sa však zdá byť vo svetle posledných vyjadrení a prichádzajúcich dát ako menej pravdepodobný. Všetko nasvedčuje tomu, že ECB má pred budúcotýždňovým zasadnutím dobré karty," zhodnotil analytik. Napriek tomu však jej menová politika zostáva prísna, a to aj v prípade, ak do konca roka úroky zníži ešte dvakrát.



Ceny v eurozóne v septembri podľa predbežných údajov Eurostatu rástli o 1,8 %. Ceny v sektore služieb sa zvýšili o 4 %. Inflácia cien tovarov bez energií stagnovala na medziročnej úrovni 0,4 %. Výrazný pozitívny vplyv majú aktuálne energie, ktoré medziročne zlacneli o 6 %. Jadrová inflácia v septembri dosiahla úroveň 2,7 %.



"Ceny energií pre domácnosti sa stabilizovali a ich rast v porovnaní s priemerom roka 2021 dosiahol podobné úrovne na Slovensku, ktoré výrazne ceny reguluje a napríklad v Holandsku, ktoré má zas výrazne liberálnejší trh s energiami. Štedrá regulácia cien energií pomohla Slovákom prekonať cenový šok, ale v konečnom dôsledku sa prejavila aj vo vyšších deficitoch verejných financií, ktoré teraz musí vláda krotiť prísnou konsolidáciou," upozornil Kočiš s tým, že geopolitické rizika ostávajú naďalej prítomné.



Údaje o celkovej inflácii v eurozóne sú podľa analytika pozitívne. Zároveň však upozornil na iba relatívne mierny pokles jadrovej inflácie. "Preto ani pokles celkovej inflácie pod cieľovú úroveň nerobí z októbrového zníženia sadzieb úplne hotovú vec. Jadrové inflačné tlaky ostávajú v ekonomike prítomné, trh práce je stále napnutý, ale očakávané širšie oživenie ekonomiky eurozóny sa, ako sa zdá, posunulo na prelom rokov," predpokladá.



Finančné trhy dávajú podľa analytika viac ako 95 % pravdepodobnosť tomu, že ECB bude budúci týždeň svoje sadzby znižovať o 0,25 %. Tento očakávaný pokles by však už z veľkej časti mal byť zapracovaný v aktuálnych trhových úrokoch. "Do konca roka by tak malo pokračovať znižovanie úrokových sadzieb na úveroch pozvoľným tempom," avizoval Kočiš.