Analytik: ECB ponechá svoje sadzby minimálne do začiatku leta

Bratislava 7. marca (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by mali zostať nezmenené ešte minimálne tri mesiace, to znamená do začiatku leta. Prvé zníženie o štvrť percenta by mohlo byť oznámené najskôr na júnovom zasadnutí, očakáva analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Tento rok by podľa neho mohla základná úroková sadzba ECB klesnúť zo súčasných 4,5 % o 0,75 až jeden percentuálny bod.



"Z nášho pohľadu bude v roku 2024 ECB voliť opatrnejší postup a od polovice roka uvidíme tri až štyri zníženia," uviedol Kočiš. Hlavným cieľom ECB je boj s infláciou a jej skorý návrat na cieľové úrovne. Kľúčovým ukazovateľom pre rozhodnutia ECB je odhad priemernej inflácie (HICP) v celej eurozóne o štyri až šesť kvartálov. "Nová ekonomická projekcia ukazuje, že ECB v porovnaní s decembrovou prognózou počíta už s dynamickejším spomaľovaním inflácie v tomto roku," upozornil analytik.



ECB už ráta s tým, že cieľovú priemernú úroveň inflácie dosiahne už v budúcom roku. V decembri pritom uvažovala s jej dosiahnutím až na prelome rokov 2025/2026 alebo v roku 2026. Odhad reálneho rastu ekonomiky eurozóny sa znížil v roku 2024 na úroveň 0,6 %. Podľa analytika to znamená, že aj ECB ráta vo svojich prognózach s utlenou ekonomickou aktivitou v prvej polovici roka, čo naznačujú aj predstihového ukazovatele. Následne by malo prísť razantnejšie oživenie ekonomiky, ktoré už bude podporené voľnejšími podmienkami v rámci monetárnej politiky, čo sa postupne prenesie aj do lacnejších úverov.