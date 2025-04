Analytik: Ekonomická nálada v SR sa zlepšila najmä v priemysle

Bratislava 29. apríla (TASR) - K zlepšeniu nálady v slovenskej ekonomike prispela pozitívnejšia dôvera v priemysle a stavebníctve, zatiaľ čo podnikatelia v obchode, službách a rovnako aj spotrebitelia vnímali ekonomickú situáciu pesimistickejšie. Počas najbližšieho obdobia a leta by sa situácia nemala výrazne meniť, avšak pesimizmus sa nevytratil, iba sa oddialila jeho ďalšia vlna. Upozornil na to analytik 365.bank Tomáš Boháček.



„Po negatívnom období poklesu dôvery v ekonomike, ktorý pretrvával od začiatku roka, aprílový prieskum nálad naznačuje ustálenie pesimizmu. Stabilizácia súvisela najmä s externými faktormi zahraničného vývoja, ako zvýšenie dopytu v Nemecku, odloženie implementácie obchodných taríf či ďalšie zníženie úrokových sadzieb ECB,“ uviedol Boháček.



Nové objednávky a pokles zásob zvýšil podľa neho dôveru najmä v priemysle a stavebníctve, čo spôsobil aj vyšší objem objednávok. Naopak, dôvera klesla v službách pre horšiu situáciu a dopyt, v obchode zase pre horšie očakávania dodávateľov a zamestnancov. Najvýraznejšie klesla dôvera u spotrebiteľov, ktorí boli negatívnejší najmä voči celkovej hospodárskej situácii a nezamestnanosti, hoci svoje financie hodnotili o niečo lepšie.



Celkovo ekonomická nálada zaostáva za úrovňou spred roka o 6,8 bodu aj za dlhodobým priemerom o 6,3 bodu. Napriek istému zlepšeniu analytik očakáva, že opatrnosť v ekonomike bude pretrvávať počas celého roka, najmä pri pohľade na cenový vývoj v ekonomike a potrebu realizácie ďalších úsporných patrení na Slovensku. Tie by sa mali prejaviť na citeľnejšom negatívnom vnímaní spotrebiteľov, ale až neskôr v druhej polovici roka.