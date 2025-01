Analytik: Ekonomika bude posielať nové požiadavky na zamestnancov

Bratislava 20. januára (TASR) - Rastúca, hoci spomaľujúca, ekonomika SR bude pravdepodobne aj v úvode roka posielať nové požiadavky na zamestnancov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o decembrovej nezamestnanosti, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Posledné mesiace ale naznačili možný návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. Na prelome rokov mieru nezamestnanosti už tradične dočasne navyšujú tradičné sezónne faktory (ukončenie sezónnych prác, predovšetkým v stavebníctve). Tie by v úvode roka tentokrát mohli navýšiť aj viaceré už ohlásené hromadné prepúšťania. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mal byť len dočasný a trh práce by mal byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať," priblížil.



Konsolidácia a očakávané spomalenie ekonomického rastu v tomto roku (aj pod vplyvom očakávaného zavedenia amerických ciel na dovozy z Európy) tak podľa Koršňáka uľavia domácemu trhu práce pravdepodobne len čiastočne a dočasne. "Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať," dodal analytik UniCredit Bank.



ÚPSVaR v pondelok informoval, že nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku sa v decembri zvýšila na 3,81 %. Medzimesačne ide o mierny rast o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížila o 0,07 p. b. Z údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva, že počas minulého roka neustále klesal počet uchádzačov o zamestnanie.