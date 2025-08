Analytik: Ekonomika SR je v zraniteľnej pozícii, vláda by mala konať

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovensko čelí v súčasnosti nielen colnej vojne, ale aj strate tempa rastu domáceho hospodárstva. Aktuálne napätie v globálnom obchode je len spúšťačom problémov, ktoré sme mali už dávno riešiť. Vláda by preto nemala sústrediť svoju pozornosť len na krátkodobé opatrenia, ktoré neriešia skutočné príčiny zraniteľnosti našej ekonomiky. Upozornil na to v pondelok analytik 365.bank Tomáš Boháček, ktorý navrhol viacero možných opatrení.



„Ak chceme zvýšiť odolnosť voči globálnym otrasom, je nutné presunúť ťažisko hospodárskej politiky smerom k podpore produktivity a inovácií. To znamená systematické investície do výskumu, vývoja, inovatívnych firiem a kvalitného školstva - nie nárazové výzvy, ale stabilné a predvídateľné schémy,“ uviedol analytik.



Ďalšou úlohou by malo byť zlepšenie fungovania verejnej správy a regulačného prostredia. Slovenskí a zahraniční investori opakovane upozorňujú na nepredvídateľnosť verejných financií, komplikované povoľovacie procesy a nedostatok pracovnej sily, podčiarkol.



Zároveň je podľa neho potrebné zamerať sa na aktívnu politiku zamestnanosti. Zdôraznil, že pomoc firmám je dočasná, ale pomoc ľuďom pri zmene zamestnania cez rekvalifikáciu a mobilitu má dlhodobý efekt. Slovensko má momentálne podľa neho desaťtisíce voľných miest v rastových sektoroch, chýba však koordinácia a podpora prechodu medzi regiónmi a odbormi.



Boháček apeluje aj na to, aby sa prestala odďaľovať konsolidácia verejných financií na výdavkovej strane. Trhu treba dať zároveň jasnú správu, kam smerujeme v najbližších rokoch. Neistota je podľa neho v súčasnosti pre investorov a ľudí väčší problém ako zavádzanie ciel zo strany USA.



„Slovensko sa nesmie uzatvoriť do režimu prežitia. Potrebujeme nielen prežiť túto krízu, ale vykročiť smerom k vyššej budúcej pridanej hodnote. Nestačí sa len zamýšľať nad zdražovaním úrovne súčasnej pridanej hodnoty,“ skonštatoval analytik.