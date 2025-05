Analytik: Európa rastie iba vďaka spotrebe, investície sa prepadajú

Bratislava 27. mája (TASR) - Ekonomika EÚ vlani mierne ožila, ale iba vďaka spotrebe domácností. Investície oproti tomu stagnovali, a to v rozsahu, ktorý býva typický skôr pre obdobie recesie. Výdavky na tvorbu fixného kapitálu sa v celej EÚ znížili o 1,8 %. Naposledy sa niečo také stalo v pandemickom roku 2020 a predtým v roku 2013. Európa si tak drží rast iba spotrebou, no bez investícií jej skoro dôjde dych, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



„Celkovo išla investičná aktivita dole v drvivej väčšine krajín EÚ,“ priblížil Kovanda. Rast zaznamenali iba v desiatich štátoch a iba šesť z nich rástlo o viac ako dve percentá.



Najvýraznejší prepad, a to o 25,4 %, zaznamenali v Írsku, ktoré je sídlom európskych centrál veľkých amerických technologických firiem. Práve ich kapitálové výkyvy spôsobujú v írskych štatistikách extrémy.



Nasledovalo Maďarsko (- 11,1 %) a Luxembursko (- 7,3 %). Horšie ako Slovensko, ktoré malo pokles o 4 %, dopadli Fínsko, Lotyšsko a Estónsko. V Nemecku klesajú investície už tretí rok po sebe. Vlani boli podľa analytika reálne najnižšie od roku 2016. Dotýkalo sa to stavebníctva aj strojných investícií, a práve to má podľa Kovandu vplyv aj na priemysel v ďalších členských krajinách EÚ.