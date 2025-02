Analytik: Európske regulácie negatívne vplývajú na podnikateľov

Bratislava 10. februára (TASR) - Tlak na environmentálne a sociálne aspekty, nadmerná administratíva a regulácia negatívne vplývajú na európske podniky. V dôsledku toho stráca Európa konkurencieschopnosť a taktiež zaostáva z pohľadu inovácií. Upozornil na to v pondelok investičný analytik finančnej skupiny Simplea Richard Kováč. Problém podľa neho predstavuje taktiež pokles obyvateľov v produktívnom veku, ktorý bude musieť byť kompenzovaný zahraničnou pracovnou silou.



"Ak ostatné svetové mocnosti neprijmú rovnaký prístup, ľahko sa môže stať, že Európa bude síce najčistejšia na svete, ale menej konkurencieschopná. Kým sa Európa vyrovnáva s vlastnými reguláciami a vysokými cenami energií, Čína ju valcuje lacnejšou produkciou a obrovskými dotáciami pre svoje firmy," uviedol analytik.



Na podniky podľa neho vplýva taktiež znižovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku, čo zvyšuje tlak na produktivitu práce. V západnej Európe by mohol pritom pokles podielu ľudí v produktívnom veku v nasledujúcom štvrťstoročí znížiť hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v priemere o 10.000 dolárov (9636 eur) na osobu, upozornil. Niektorí ekonómovia veria, že umelá inteligencia a robotika by mohli zvýšiť produktivitu, zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa to dialo zmysluplným spôsobom, zhodnotil odborník.



Produktivita podľa neho do značnej miery stagnuje v celej Európe od obdobia pandémie, čo ešte väčšmi zdôraznilo priepasť v porovnaní s USA, ktorá sa otvorila počas finančnej krízy. Analytik skonštatoval, že to môže v budúcnosti nútiť viacero krajín zvážiť možnosť toho, že obyvatelia budú pracovať dlhšie.



Riešením nedostatočnej produktivity práce je podľa neho prílev zahraničných pracovníkov. "Demografia hovorí jasne. Udržanie ekonomického rastu si vyžaduje produktivitu práce, ktorú na základe aktuálnej situácie dokáže vyriešiť prílev pracovnej sily zo zahraničia, a to je presne dôvodom, prečo by mali európske elity zdokonaliť politiku a bezpečnosť implementácie zahraničných kultúr. Európa je veľmi otvorená a v niektorých prípadoch to môže pre domácich znamenať kultúrne šoky, ale imigračná politika má aspoň na čom stavať," doplnil Kováč.



(1 EUR = 1,0377 USD)