Analytik: Eurozóna naďalej mierne rastie
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Ekonomická aktivita v eurozóne vo februári ďalej mierne rástla. Prekvapil priemysel, ktorý sa po rokoch opäť dostal do pásma expanzie. Vyzerá to tak, že nemecká ekonomika podporená fiškálnymi stimulmi pravdepodobne naberá na sile, konštatoval v aktuálnom komentári analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií Richard Kubas.
Reagoval tak na v piatok zverejnené výsledky indexu nákupných manažérov vo februári, ktoré naznačujú pokračujúci rast ekonomiky eurozóny. „Indikátor si oproti predchádzajúcemu mesiacu pripísal 0,6 bodu, čím sa dostal na hodnotu 51,9. Index tak naďalej zotrval v pásme označujúcom rast ekonomickej aktivity už štrnásty mesiac v rade,“ priblížil analytik.
Zdôraznil, že pozitívne prekvapil indikátor nálady v priemysle eurozóny, keď si pripísal 1,3 bodu a vystúpil na hodnotu 50,8. Index sa tak dostal do pásma označujúceho zvyšovanie ekonomickej aktivity iba druhýkrát od júna 2022. Naposledy podobne pozitívnu hodnotu zaznamenal v auguste minulého roka.
„Aktivitu v priemysle potiahlo rozbiehajúce sa oživenie sektora v Nemecku, kde si index pripísal 1,6 bodu a dostal sa na úroveň 50,7. Pre Nemecko, na rozdiel od eurozóny, ide o prvé prekročenie hranice expanzie za posledných 44 mesiacov,“ zhodnotil Kubas.
Situácia v nemeckom priemysle sa podľa neho zlepšuje vďaka vyšším objednávkam, ktoré rástli najrýchlejšie za takmer štyri roky. Rovnako rýchlo rastúci optimizmus pravdepodobne posilňuje oznámený fiškálny balíček nemeckej vlády. Na druhej strane sa však výrobcov v priemysle dotkol rýchlejší rast cien vstupov, čo sa podpísalo na slabšej výkonnosti francúzskeho priemyslu, kde index klesol o 1,3 bodu.
Viaceré indikátory podľa analytika ukazujú, že nemecká ekonomika by sa v tomto roku mohla ďalej zotavovať. „Dáta z prieskumu medzi nákupnými manažérmi naznačujú, že priemysel už ekonomiku v posledných kvartáloch nespomaľoval. Silný rast objednávok v závere minulého roka a rastúci optimizmus medzi manažérmi by mali pomôcť rastúcej aktivite v nasledujúcich mesiacoch,“ avizoval.
Pripomenul, že do Nemecka smeruje viac ako 20 % slovenského exportu tovarov a finálny dopyt z Nemecka tvorí viac ako 6 % pridanej hodnoty v ekonomike Slovenska. „Fiškálny balíček nemeckej vlády smerujúci do infraštruktúry a vojenskej techniky sa nemusí prejaviť na slovenskej ekonomike priamo napríklad cez objednávky. Rastúca nemecká ekonomika však znamená aj bohatšie nemecké domácnosti, ktorých dopyt po našich produktoch by mohol narásť,“ doplnil Kubas.
