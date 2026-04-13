Analytik: Február nenapovie o kondícii stavebníctva
Bratislava 13. apríla (TASR) - Po slabšom otvorení roka, v dôsledku mrazivého počasia, sa domáce stavebníctvo vo februári opätovne naštartovalo. Podobne ako o januárových číslach, aj o februári platí, že až toľko nepovie o skutočnej kondícii stavebníctva. Už tradične sú tieto mesiace okresávané zimným sezónnym poklesom. Ten sa síce vo februári už začína zmierňovať, zvyčajne je však február stále z pohľadu stavebnej produkcie druhým najslabším mesiacom roka. Uviedol to v pondelok analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k vývoju stavebnej produkcie, o ktorom v pondelok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Silná zimná volatilita by mohla naznačovať, že veľká časť výstavby bytov by sa mohla nachádzať v úvodných fázach výstavby, ktorá môže byť citlivejšia na poveternostné podmienky ako (prevažne už interiérová) finalizácia bytov,“ podotkol analytik.
Výstavba infraštruktúry podľa neho síce ostáva relatívne silná, podporená európskymi zdrojmi vo výstavbe verejnej infraštruktúry, viacero významných projektov financovaných najmä z plánu obnovy už však bolo ukončených v závere minulého roka. „Chýbajúce financovanie (končiaci sa plán obnovy), ktoré sa presúva už len na bežné eurofondy, tak limituje aj ďalší rastový potenciál tohto menšieho segmentu stavebníctva,“ upozornil Koršňák.
Očakáva, že stavebníctvo by i tento rok, najmä v jeho prvej polovici, malo stále ťažiť i z končiacich sa verejných stavebných projektov financovaných z plánu obnovy a postupného nábehu nových projektov financovaných z eurofondových výziev.
„Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu. Postupná finalizácia projektov z plánu obnovy začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum vo výstavbe infraštruktúry, kde tak najskôr budeme čoraz častejšie pozorovať červené rastové čísla najmä v medziročnom porovnaní,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že stavebná produkcia dosiahla vo februári hodnotu takmer 570 miliónov eur, čo je v stálych cenách medziročný nárast o 8,2 %. Išlo o štvrtý najvyšší februárový rast za posledných 14 rokov (od februára 2013). Medzimesačne stavebná výroba vzrástla o 5,4 %. Za dva mesiace roka stavebná produkcia prekročila objem jednej miliardy eur a medziročne bola reálne vyššia o 3,5 %.
