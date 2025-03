Analytik: Fed potvrdil opatrný prístup, chce počkať na ďalšie údaje

Bratislava 20. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa na svojom aktuálnom marcovom zasadnutí rozhodla ponechať úrokové sadzby nezmenené, čím potvrdila svoj opatrný prístup k súčasnej ekonomickej situácii. Toto rozhodnutie sa do značnej miery očakávalo, aj keď na trhu existovali obavy zo spomaľujúcej sa ekonomiky. Fed tak vyslal jasný signál, že pred úpravami menovej politiky považuje za rozumnejšie počkať na ďalšie ekonomické údaje, zhodnotil analytik investičnej platformy Portu Marek Malina.



"Jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa Fed rozhodol nemeniť sadzby, je stále vysoká miera inflácie, ktorá sa síce v posledných mesiacoch zlepšila, ale zostáva nad 2 % cieľom centrálnej banky. Tento faktor si vyžaduje opatrný prístup, pretože možné zníženie sadzieb by mohlo podporiť rýchlejší rast cien," argumentoval analytik.



Na druhej strane, Fed podľa neho nemôže ignorovať rastúce riziko spomalenia hospodárskeho rastu, ktoré súvisí s poklesom spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery v USA, ktoré sú dôsledkom colných hrozieb a vládnych škrtov. Táto kombinácia vyvoláva obavy z možného nástupu stagflácie, teda "toxickej" zmesi vysokej inflácie a stagnujúcej ekonomiky, upozornil Malina.



Fed sa tak podľa neho ocitol v ťažkej situácii, keď je potrebné vyvážiť boj proti inflácii s ochranou ekonomického rastu. Zverejnené ekonomické prognózy naznačujú, že centrálna banka tento rok naďalej plánuje dve zníženia sadzieb, pravdepodobne v druhej polovici roka.



"Medzitým Wall Street očakáva tri zníženia sadzieb v júni, septembri a decembri, čo naznačuje obavy investorov z možného spomalenia ekonomiky. Fed si však evidentne ponecháva priestor pre flexibilnú reakciu na prichádzajúce údaje a zostáva v režime "vyčkávania", aby sa vyhol predčasným krokom, ktoré by mohli destabilizovať ekonomiku," doplnil Malina.



Menový výbor Fedu (FOMC) v stredu (19. 3.) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Druhýkrát po sebe tak nezmenil nastavenie menovej politiky. Fed takisto aktualizoval svoje prognózy, podľa ktorých inflácia v tomto roku zostane vyššia, než sa pôvodne odhadovalo a rast ekonomiky bude slabší, ako sa doteraz predpokladalo.