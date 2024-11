Analytik: Finančná situácia obyvateľov sa zlepšuje

Bratislava 3. novembra (TASR) - Čoraz väčší podiel obyvateľov Slovenska hovorí, že ich finančná situácia sa zlepšuje a zároveň klesá podiel tých, ktorí vnímajú jej zhoršenie. Ľudia si uvedomujú dôležitosť sporenia a taktiež rastie podiel tých, ktorí využívajú rôzne formy investovania. Informoval o tom na základe výsledkov prieskumu makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Rozpočty obyvateľov by mali byť v súčasnosti pod nižším tlakom z dôvodu zvoľňujúcej sa inflácie a rastu príjmov. Spomedzi jednotlivých vekových kategórií malo dôjsť k najväčšiemu zlepšeniu pri mladých do 35 rokov, kde lepšiu finančnú situáciu vníma až 41 % z nich. To by malo súvisieť okrem iného s kariérnym cyklom, a teda s prechodom zo štúdia do zamestnania a relatívne rýchlym rastom miezd v prvých rokoch kariéry, priblížil odborník.



Dôležitosť sporenia by si malo uvedomovať až 85 % opýtaných, pričom o jeho význame by mali byť presvedčené najmä mladšie vekové skupiny. "Opäť to môže súvisieť so životným cyklom, kde mladšie vekové kategórie pravdepodobne viac vnímajú svoje očakávané finančné výdavky, napríklad na zabezpečenie bývania či rodiny a detí. Vo vyššom veku sú tieto potreby často vyriešené, a preto nemusí byť sporeniu pripisovaný taký veľký význam," doplnil Horňák.



Medzi najobľúbenejšie formy sporenia by mali patriť najmä sporiace účty, formy životného poistenia a sporenie na dôchodok v druhom a treťom pilieri. Výrazne zaujímavejšie pre ľudí by mali byť aj termínované vklady. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi deklarovalo ich využívanie asi 14 % občanov, v tomto roku to je každý štvrtý človek, vyčíslil analytik. Priemerná ušetrená suma podľa neho taktiež vzrástla na súčasných 133 eur mesačne, čo predstavuje medziročný vzostup o viac ako 6 %.



"Z prieskumu taktiež vyplýva, že podiel investujúcich ľudí na Slovensku dlhodobo rastie. V roku 2024 využívala rôzne formy investovania ako akcie, dlhopisy, podielové fondy a podobne až takmer tretina Slovákov, zatiaľ čo v roku 2016 bol podiel na úrovni 18 %. Ide však o podiel ľudí, ktorí majú aspoň určitú skúsenosť s investovaním. Pri porovnaní finančného majetku medzi jednotlivými krajinami Európskej únie sa ukazuje, že Slováci majú ešte veľké rezervy a uchovávajú si svoj pomerne konzervatívny prístup," uzavrel odborník.