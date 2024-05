Analytik: Finančné trhy nám veria, aj keď si za to musíme priplatiť

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko v pondelok emitovalo ďalšie tranže vládnych dlhopisov so splatnosťami v rokoch 2026, 2028, 2034 a 2036. Celkový akceptovaný objem konkurenčnej časti aukcie dosiahol 650 miliónov eur pri priemerných výnosoch 3,473 % až 3,786 %. Dopyt investorov bol viac ako 1,3 miliardy eur. To naznačuje pretrvávajúci záujem finančných trhov o naše financovanie, uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Výsledky aukcie hodnotíme pozitívne, hlavne čo sa týka dopytu investorov, ktorý bol dvojnásobný a naznačuje tak, že štát má stále priestor pre ďalšie finančné zdroje z trhu," priblížil Boháček. "Výnosová prémia je síce vyššia, na druhej strane nevymyká sa historickým priemerom prirážok," dodal. Finančné trhy aukciou podľa analytika pozitívne ocenili aj pomerne rýchle schválenie nových výdavkových limitov v parlamente, čím sa zosúladila národná právna úprava s novými európskymi fiškálnymi pravidlami.



Najväčší dopyt bol pri 10-ročných dlhopisoch, kde investori požadovali až 762 miliónov eur pri výnose 3,717 %, čo bolo približne iba o jeden bázický bod viac, ako napokon štát akceptoval. V porovnaní so sekundárnym trhom, kde sa tento dlhopis obchoduje, emisná prémia dosiahla takmer +19 bázických bodov. Boháček spresnil, že slovenské 10-ročné dlhopisy sú na sekundárnom trhu z pohľadu výnosov druhé najvyššie (po Taliansku) v eurozóne a úrokový rozdiel voči splatnosťou porovnateľným nemeckým vládnym dlhopisom sa udržiava tesne nad 100 bázických bodov.



Celkový objem emisie sa ešte bude pravdepodobne zvyšovať, keďže v utorkovej (21. 5.) nekonkurenčnej časti je k dispozícii na všetkých splatnostiach spolu ešte 127,4 milióna eur, čím by sa mala prekročiť hranica 700 miliónov eur v rámci tejto emisnej tranže.



Analytik očakáva pred letom ešte jednu emisiu v polovici júna, po ktorej príde pre slovenský trh štandardná sezónna prestávka až do jesene. "Celkový eurový záväzok štátu, ktorý vstupuje do štátneho dlhu a dlhu verejnej správy (t. j. predané dlhopisy po odpočítaní hodnoty dlhopisov vo vlastnom portfóliu ARDAL-u), tak dnešnou emisiou prekročil 56 miliárd eur," dodal Boháček.