Analytik: Finančné trhy sú v raste, akcie prekonávajú infláciu

Bratislava 15. augusta (TASR) - Finančné trhy ukazujú svoju odolnosť a spamätávajú sa po významných výkyvoch v minulom roku. Investori, ktorí nepodľahli emóciám v čase turbulencií, sa podľa Jana Hlavsu z platformy Fondee môžu radovať z pozitívneho vývoja. Na jar tohto roka totiž analytici na finančných trhoch pozorovali nečakané obraty, aktuálny trend však smeruje nahor.



Index 500 najväčších amerických firiem S&P 500 za prvých sedem mesiacov tohto roku vzrástol o 20 %, z čoho až 16 % zaznamenal za posledné štyri mesiace. "Zaujímavým faktom je, že vývoj akcií nielen sleduje rast inflácie, ale ju dokonca prekonáva. Zatiaľ čo inflácia v júni klesla pod desať percent a za prvých sedem mesiacov roka 2023 dosahuje približne sedem percent, investori môžu tento rok pozorovať reálne zhodnotenie svojich akcií o viac ako 13 %," uviedol Hlavsa.



Oblasti ako nehnuteľnosti či sporiace účty sa s infláciou stretávajú, zatiaľ čo investície do akcií rastú. Štúdie ukazujú, že investovanie do akcií ponúka výrazne lepšie výnosy ako iné spôsoby zhodnocovania.



"Aktuálne výsledky nám potvrdzujú, že dlhodobé investovanie stojí za to. Naše transparentné portfólio ukazuje pozitívny trend, ktorý sa odráža v raste aktív pod našou správou o 30 %," dodal Hlavsa.



Aj napriek aktuálnemu rastu je podľa neho dôležité si uvedomiť, že finančné trhy sú nevyspytateľné. Rast môže byť nasledovaný korekciou a naopak. Neistota je podľa analytika prirodzenou súčasťou investovania. "Držte sa nášho osvedčeného pravidla keep calm & carry on. Dlhodobé a pravidelné investovanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu," uzavrel Hlavsa.