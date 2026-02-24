< sekcia Ekonomika
Analytik: Financovanie výstavby nehnuteľnosti treba riešiť už teraz
Výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb pri účelových hypotékach sa už neočakáva.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Ak domácnosti plánujú v tomto roku výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, o financovaní by už mali začať uvažovať. Výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb pri účelových hypotékach sa už neočakáva. Podľa hypotekárneho analytika spoločnosti Simplea Petra Horčiaka je kľúčové zodpovedné plánovanie a mať dostatočné vlastné zdroje, finančnú rezervu a realistický rozpočet.
„Od druhej polovice roka 2025 sa úrokové sadzby pri účelových hypotékach stabilne pohybujú v rozmedzí 3,2 až 3,5 %. Pri aktuálnom nastavení trhu sa výraznejšie zlacňovanie hypoték neočakáva, preto je rozumné uvažovať o financovaní výstavby alebo rekonštrukcie už teraz,“ uvádza hypotekárny analytik.
Ešte pred podaním žiadosti o hypotéku je potrebné zvážiť, či príjmy domácnosti dlhodobo umožnia splácať úver. „Banka pri posudzovaní účelovej hypotéky hodnotí najmä výšku a stabilitu príjmu, existujúce úverové zaťaženie, úverovú históriu, vek žiadateľa, ako aj hodnotu a stav zakladanej nehnuteľnosti. Zohľadňuje sa tiež výška vlastných zdrojov, keďže banky spravidla nefinancujú celý projekt v plnej výške,“ približuje Horčiak.
Podiel vlastných zdrojov na dofinancovanie projektu by mal byť približne 20 až 30 % celkových nákladov. Ak chýbajú dostatočné úspory, hypotéku možno kombinovať so spotrebným úverom na pokrytie časti kúpnej ceny. „Ide však skôr o doplnkové riešenie, nie o ideálny scenár. Podmienkou je dostatočná výška a stabilita príjmov, aby klient spĺňal kritériá na poskytnutie oboch úverov a jeho zadlženie zostalo dlhodobo udržateľné,“ podotýka analytik.
Častou chybou pri rekonštrukcii či výstavbe nehnuteľnosti je podľa neho podcenenie celkových nákladov projektu. Ľudia nežiadajú dostatočnú výšku financovania a následne musia hľadať ďalšie zdroje. Dôkladne pripravený rozpočet a primeraná finančná rezerva môžu predísť komplikáciám pri realizácii projektu.
„Konzultant dokáže hypotéku prispôsobiť finančnému plánu klienta, upozorniť na prípadné slabé miesta, navrhnúť kroky na zlepšenie bonity a pomôcť s výberom z viacerých bánk na trhu,“ vysvetľuje Horčiak.
Okrem vlastných zdrojov by si domácnosť mala vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu. Analytik odporúča mať k dispozícii sumu približne vo výške šiestich mesačných príjmov pre nečakané životné situácie alebo krátkodobé výpadky príjmu, napríklad pri strate zamestnania.
Pre dlhodobé výpadky príjmu, ako sú dlhodobá práceneschopnosť či zdravotné komplikácie, slúži dostatočný finančný kapitál alebo životné poistenie. „Takáto rezerva pomáha preklenúť dočasný výpadok príjmu bez rizika omeškania splátok úveru alebo nutnosti siahať po nevýhodných pôžičkách,“ ozrejmuje Horčiak.
Získať hypotéku môžu aj živnostníci a podnikatelia, no podmienky posudzovania sa medzi bankami líšia. Výška schváleného úveru sa podľa analytika môže výrazne líšiť, ale samotné hodnotenie príjmu sa zásadne nemení.
