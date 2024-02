Analytik: Firmy bude tento rok trápiť najmä nedostatok pracovnej sily

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenský trh práce je celkovo v dobrej kondícii a z pohľadu domácností sú vyhliadky priaznivé. Pre firmy však bude najväčšou záťažou nedostatok pracovnej sily. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude podľa Boháčeka tlačiť na snahu o prílev zamestnancov zo zahraničia a udržiavať nominálne mzdy vyššie. Analytik sa vyjadril, že celková kondícia domáceho trhu práce z pohľadu domácností je dobrá a vytvára perspektívu pre rast miezd a vysoký dopyt po pracovníkoch. To bude stimulujúce pre celú ekonomiku.



"Trh práce na Slovensku v roku 2023 čelil viacerým výzvam, ako sú rast inflácie a pokles zamestnanosti. V tomto roku očakávame, že najvýraznejšie zlepšenie nastane v ukazovateli reálnej mzdy, ktorá by mala rásť vo všetkých odvetviach z dôvodu očakávaného poklesu miery inflácie," informoval Boháček.



Zamestnanosť sa však podľa neho príliš zvyšovať nebude, pretože trh práce na Slovensku má naplnený potenciál ponuky. Zároveň je miera nezamestnanosti na rekordnej úrovni. Počas celého roka sa má podľa analytika pohybovať medzi 5 a 5,5 %.



Boháček uviedol, že v sektoroch najväčších zamestnávateľov priemyslu bude výzvou udržať zamestnanosť, pretože sa tam môže počas roka negatívne prejaviť pokles zahraničného dopytu. Takýto trend potvrdzuje aj medziročný pokles exportu zo Slovenska.