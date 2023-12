Analytik: Firmy nepremýšľajú dlhodobo, iba prepúšťanie nepomôže

Bratislava 17. decembra (TASR) - Firmy by sa namiesto prepúšťania zamestnancov mali zamerať na znižovanie svojich režijných nákladov. "Firmy často rozmýšľajú krátkodobo. Napríklad len deväť percent spoločností si vytvorí dostatočnú kapacitu na to, aby mohli rásť a inovovať pre podporu svojich dlhodobých ambícií," uviedol odborník Expense Reduction Analysts (ERA) Juraj Janči.



Takmer po štyroch rokoch prispôsobovania sa narušeným podmienkam na podnikateľskom trhu v dôsledku pandémie, následkov inflácie a obáv z recesie sa vedenia firiem podľa ERA snažia zosúladiť rozpočty s pomalším rastom, respektíve stagnáciou príjmov.



"Často sú však náchylní prijímať rýchle a krátkozraké rozhodnutia. Podľa jednej zo štúdii len 43 % spoločností skutočne dosiahne zníženie nákladov v prvom roku, avšak z nich len 11 % dokáže udržať obozretné správanie do tretieho roku," konštatoval Juraj Janči.



Analýza ERA ukázala, že inflácia a prepúšťanie môžu mať na seba navzájom významný vplyv. Inflácia môže podľa spoločnosti viesť k vyšším výrobným nákladom spoločností, čo môže mať za následok prijatie opatrení na znižovanie nákladov, ako napríklad prepúšťanie zamestnancov firiem.



"Vieme, že keď sa zvyšujú náklady, najjednoduchšie je zvýšiť ceny, prípadne ak ani to nepomáha, mnohé firmy sa uchýlia k prepúšťaniu zamestnancov. Pred prijatím tohto krátkodobého rozhodnutia by sa však firma mala pozrieť na iné oblasti nákladov, kde by našla úspory a možnosti," uzavrel Juraj Janči.