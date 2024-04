Analytik: Harmonizovaná inflácia v SR by sa mohla medziročne znižovať

Bratislava 17. apríla (TASR) - Harmonizovaná inflácia na Slovensku by sa mohla na medziročnej úrovni ešte mierne znižovať, avšak z pohľadu celoročného priemeru by práve súčasné úrovne 2,7 % mali byť cenovým dnom. Tým by medziročný priemer klesol o vyše osem percentuálnych bodov (p. b.). Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v súvislosti s údajmi meranými harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP), ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad SR.



V marci 2024 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,1 %. "V rámci medzimesačných cenových zmien sa domnievame, že rast cien vody by mohol stále udržiavať indexy vyššie, čo rovnako platí pre nealko nápoje a tabak, ktoré budú vplyvom vládnych daňových opatrení postupne rásť," uviedol Boháček.



Na úrovni eurozóny sa medziročný rast HICP znížil voči januáru o 0,2 p. b. na 2,4 %, teda najnižšie od minuloročného novembra. "Pri pohľade na celú EÚ je inflácia najnižšie od júla 2021, keď sa vo februári v priemere zvýšila o 2,6 %. Inflácia na Slovensku je dnes až 17. najvyššia," priblížil analytik.



Priemerná inflácia v eurozóne za posledných šesť mesiacov je na úrovni 2,66 %, teda o 0,66 p. b. nad cieľom ECB. "Predpokladáme, že za celý rok by sme sa v priemere mohli nachádzať na úrovni 2,4 %," uviedol Boháček.



Medziročná inflácia HICP klesla na Slovensku v marci na 2,7 %. V porovnaní s februárom tohto roka to predstavuje pokles o 1,1 p. b. Medzimesačná inflácia HICP stúpla o 0,1 % vplyvom rastu cien bývania, vody a elektriny i odevov pre koncových spotrebiteľov.



Priemerná ročná miera HICP inflácie, ktorá porovnáva cenovú hladinu za posledných 12 mesiacov s predošlým rokom, klesla v marci na 8,1 %. Pred rokom bola jej úroveň 13,8 %.