Analytik: Harmonizovaná inflácia v SR klesne na jeseň

Bratislava 20. augusta (TASR) - Harmonizovaná inflácia na Slovensku klesne v jesenných mesiacoch. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o júlovej harmonizovanej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Rovnako ako na národnej úrovni, aj v európskom meradle, medziročná inflácia vzrástla. Z pohľadu stredoeurópskeho regiónu máme tretiu najnižšiu a zároveň aj najvyššiu mieru rastu cien. Rast u nás vedie nárast cien v sektoroch potravín a v oblastiach voľného času a ubytovania, ktorý reaguje na zvýšený sezónny dopyt. Ceny potravín by ešte mali rásť aj v auguste, následne v jeseni očakávame pokles, ktorý by mal znížiť aj celkové údaje," spresnil Boháček.



ŠÚ SR informoval, že medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa harmonizovanej európskej metodiky dosiahla v júli 2024 hodnotu 3 %, čo je o 0,6 percentuálneho bodu viac, ako bola jej hodnota v predchádzajúcom mesiaci.