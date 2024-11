Analytik: Hodnota zlata v minulom týždni výrazne poklesla

Bratislava 18. novembra (TASR) - Hodnota zlata na trhu aktív v minulom týždni zaznamenala výrazný pokles, ktorý môže byť spôsobený viacerými faktormi. Jedným z dôvodov môže byť rast iných trhov, konkrétne akciového a kryptomenového, ktoré ožívajú po nedávnom výsledku prezidentských volieb v USA. Informoval o tom v pondelok analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.



"Investori sa v praxi vždy rozhodujú medzi viacerými variantmi investícií a zvažujú vyhliadky daného aktíva a s nimi spojené riziko. Po Trumpovom zvolení sa predpokladá, že jeho nasledujúce kroky budú pozitívne najmä pre akcie či bitcoin, takže je možné, že časť investorov presunula peniaze zo zlata práve do akcií, kryptomien či dlhopisov. Hlavnou investičnou témou posledných týždňov je bitcoin, ktorý môže byť pre časť investorov určitou alternatívou k zlatu," vysvetlil odborník.



Druhým dôvodom je podľa neho posilňujúci americký dolár, ktorý sa používa na vyjadrenie ceny zlata. V páre s eurom mal pritom rásť o približne 3 % a dolárový index, ktorý meria silu USD v porovnaní aj s inými menami, rástol o takmer 3 %. Od Donalda Trumpa sa totiž očakáva, že jeho politika bude fiškálne nezodpovednejšia, pričom by mala viac míňať a menej vyberať na daniach, doplnil analytik.



Od začiatku tohto roka podľa neho zlato taktiež výrazne rástlo a pripísalo si nadpriemerne vysoký výnos. Malo by byť pritom bežné, že po takomto raste nastane na trhu technická korekcia, veľakrát aj bez zjavnej príčiny, čo môže byť rovnako jedným z dôvodov minulotýždňového poklesu. "Ceny zlata hnalo nahor posledné mesiace aj rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe a neistota, ktorá bola spojená s voľbami. Zlato je totiž považované za bezpečný prístav a dobre sa mu darí počas vyššej miery neistoty vo svete. Nateraz však vyzerá byť situácia relatívne stabilná a môže teda ísť o jeden z dôvodov, pre ktorý zlato oslabuje," doplnil Vranka.