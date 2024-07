Analytik hodnotí pozitívne vývoj návštevnosti ubytovacích zariadení

Bratislava 12. júla (TASR) - Návštevnosť ubytovacích zariadení na Slovensku v máji medziročne vzrástla o 3,8 %. Napriek tomu, že nedosahuje úroveň pred pandémiou, je tento vývoj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka priaznivý.



"Aj keď počet domácich návštevníkov nerástol, prírastok v medziročnom porovnaní za posledných päť mesiacov hovorí v prospech pokračujúceho rastúceho trendu. Tempo rastu zahraničných návštevníkov tieto čísla umocňuje," uviedol Boháček. Predpokladá, že štatistiky z letných mesiacov tento trend ešte viac zvýraznia. To, či prekonajú rekordné úrovne z roku 2019, je podľa neho otázne.



"Predpoklady vývoja ekonomiky, miezd aj inflácie sú podľa nás však silným argumentom," povedal analytik o možnosti prekonania úrovne pred pandémiou. K najväčšiu rastu by mal prispieť najmä turizmus v regióne hlavného mesta a Tatier. V letných mesiacoch by mohla návštevnosť rásť aj v Nitrianskom kraji.