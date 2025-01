Analytik: Hodnotu úspor znižuje inflácia, vhodné je aj investovať

Bratislava 25. januára (TASR) - Vlastníci bežných, sporiacich a termínovaných účtov si o dvanásť mesiacov zo svojich úspor v bankách kúpia menej ako dnes. Nikto im z účtu peniaze nevyberie, o kúpnu silu pripraví ich peniaze inflácia, upozornil finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar. Vhodné je tak podľa neho časť peňazí aj investovať.



"Pri súčasnom stave bankových vkladov a odhadovanej inflácii počas tohto roku klientom bánk bude chýbať približne 2,2 miliardy eur. To v priemere znamená, že v budúcom roku potrebuje každý Slovák zarobiť o 400 eur viac, aby si za úspory mohol kúpiť to isté, čo v tomto roku," vyčíslil odborník.



Banka je podľa neho dobré miesto na uschovanie peňazí vo výške niekoľkých mesačných výdavkov. Sú totiž veľmi rýchlo dostupné a v bezpečí Fondu ochrany vkladov. V prípade potreby sa dajú využiť na úhradu výdavkov spojených s bežným životom. "Z dlhodobého hľadiska však úspory v banke strácajú vplyvom inflácie. Aj keď sa úročia a klienti vidia z roka na rok vyššie zostatky, neznamená to, že si môžu kúpiť viac, ako v čase, keď peniaze do banky vkladali," vysvetlil Škriniar.



Pre súperenie s infláciou sú podľa neho vhodnejšie investície. K tým najdostupnejším riešeniam patria podielové fondy. Investujú do akciových spoločností, štátnych a firemných dlhopisov, zlata či nehnuteľností. Riziko, ktoré je s nimi spojené, sa dá podľa analytika znížiť cez investíciu do viacerých fondov, pravidelným investovaním a ponechaním úspor v nich dostatočne dlhý čas.



Úspory je tak podľa odborníka vhodné vyskladať podľa potreby dostupnosti. "Na bežnom účte majte peniaze potrebné na bežné výdavky do konca mesiaca. Na sporiacom či termínovanom účte majte peniaze na pokrytie výdavkov na ďalších pár mesiacov. Ďalšie peniaze však už investujte. V ponuke sú peňažné, dlhopisové, zmiešané a realitné fondy. Pre dlhodobé umiestnenie úspor sú vhodné akciové fondy," doplnil Škriniar.