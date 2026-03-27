Analytik: Hypotéky môžu zdražieť o stovky eur ročne
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Napätie okolo Iránu a rast cien ropy už nie sú len témou pre obchodníkov na burze. Zdraženie cien energií sa totiž premietne do slabšieho hospodárskeho rastu eurozóny a zrýchlenia inflácie. Výsledkom bude s najväčšou pravdepodobnosťou nárast úrokových sadzieb. Slováci by sa tak mali pripraviť nielen na drahšie tankovanie, ale aj bývanie a zbystriť by mali aj investori, upozornili v aktuálnom komentári odborníci z Across Private Investments.
Pripomenuli, že ekonomický rast v eurozóne má byť podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) len na úrovni 0,8 %. Zároveň sa očakáva zrýchlenie inflácie z aktuálnych 1,9 % na 2,6 %, čo je vyššie, ako by si želala Európska centrálna banka (ECB).
„Slabý rast a stále zvýšená inflácia sú nepríjemná kombinácia. Znamenajú, že priestor na rýchle zlacňovanie úverov sa zmenšuje. Výsledkom bude s najväčšou pravdepodobnosťou nárast úrokových sadzieb, a to o 0,25 % až 0,50 % v priebehu tohto roka. Slováci by sa tak mali pripraviť nielen na drahšie tankovanie, ale aj bývanie. Hypotéky by mohli zdražieť aj o stovky eur ročne,“ avizoval analytik Across Jakub Timčák.
Nejde však len o domácnosti, vyššie sadzby zdražujú aj úvery firmám. Tie potom menej investujú, opatrnejšie prijímajú nových zamestnancov a časť vyšších nákladov prenášajú do cien, upozornil analytik. Preto sa energetický šok nešíri ekonomikou len cez benzín, ale aj cez úroky, mzdy a konkurencieschopnosť firiem. Pre investorov tak vzniká prostredie, ktoré si vyžaduje väčšiu opatrnosť aj strategické rozhodovanie. Odborníci v tejto situácii odporúčajú väčšiu diverzifikáciu portfólia, postupné investovanie a dôraz na kvalitu.
„Rast úrokových sadzieb znižuje atraktivitu rizikovejších aktív a zároveň zvyšuje výnosy konzervatívnejších nástrojov, ako sú dlhopisy či fondy peňažného trhu. V čase ekonomického spomalenia sa okrem toho darí stabilným sektorom, ako sú zdravotníctvo, energetika alebo základné spotrebné tovary, ktoré sú menej citlivé na výkyvy hospodárskeho cyklu. Na tieto oblasti by investori mali cieliť, ak chcú v čase neistoty chrániť svoj kapitál,“ zhodnotil portfólio manažér Across Dominik Hapl.
