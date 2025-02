Analytik IFP: Stagnujúci PMI v eurozóne má pre Slovensko dobré správy

Bratislava/Brusel 21. februára (TASR) - Aktuálne zverejnený Index nákupných manažérov eurozóny (PMI) za február naznačuje stagnáciu ekonomickej aktivity. Francúzsko pritom preberá od Nemecka štafetu ekonomických výziev v eurozóne a prepad priemyslu sa začína zmierňovať. Aktuálne štatistiky tak prinášajú aj niekoľko dôvodov na optimizmus na Slovensku, poukázal v komentári analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií Richard Kubas.



"Napriek stagnácií v eurozóne, Nemecko zaznamenalo ďalší mesiac nárastu ekonomickej aktivity. Je tak celkom pravdepodobné, že sa nemecká ekonomika v prvom kvartáli roka mierne zväčší. Ešte lepšou správou je, že k tomuto rastu dopomôže zmierňovanie problémov v priemysle," priblížil.



Pripomenul, že do Nemecka smeruje približne 20 % slovenských exportov, a to najmä priemyselnej povahy. Vývoj v najväčšej európskej ekonomike by tak mal pozitívne vplývať na slovenský priemysel. Za zlepšením situácie v Nemecku sú podľa analytika pravdepodobne aj rastúce očakávania a optimizmus ohľadne výsledku februárových volieb. "Naopak, politická nestabilita naďalej ťahá výkon francúzskej ekonomiky nadol. Francúzsko sa tak stáva novou brzdou ekonomického rastu v eurozóne," upozornil Kubas.



Index nákupných manažérov vo februári stagnoval. Hodnota kompozitného indikátora za celú eurozónu dosiahla 50,2 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa nezmenila. Ukazovateľ tak druhý mesiac ukazuje na prakticky nezmenenú ekonomickú aktivitu v eurozóne. Indikátor Nemecka zaznamenal 51 bodov, vďaka čomu sa dostal vyššie v pásme expanzie, v ktorom je už druhý mesiac. "Vymanil sa tak z polročného strádania druhej polovice minulého roka. Za zlepšením je pritom výlučne priemyselný sektor," doplnil analytik.