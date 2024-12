Analytik: Inflácia aj konsolidácia okresávajú spotrebiteľskú dôveru

Bratislava 5. decembra (TASR) - Znovu objavujúca sa inflácia aj prijatý konsolidačný balíček okresávajú spotrebiteľskú dôveru domácností, ako aj rast ich reálnych príjmov. Potvrdili to október aj november, keď sa spotrebiteľská dôvera slovenských domácnosti prudko zhoršila, pričom sa oslabila aj pod priemer posledných 10 rokov. To by sa postupne malo prejaviť aj na spotrebe. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Očakávané zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) by však mohlo dočasne pôsobiť proti tomuto trendu a presúvať časť spotreby z úvodu budúceho roka do konca tohto roka. Čím má tovar vyššiu cenovku, tým je motivácia presunu spotreby vyššia. Predpokladáme preto, že najvýraznejšie by sa tento efekt mohol prejaviť pri autách či elektronike. Silnejšiu korekciu tržieb domáceho maloobchodu tak budeme pozorovať pravdepodobne až v úvode budúceho roka," spresnil analytik.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že maloobchodu sa podarilo navýšiť tržby za vlastné výkony a tovar aj v októbri 2024, medziročne o 4,9 %. Tempo rastu tržieb sa zrýchlilo tretí mesiac v rade. Medziročne vyššie tržby si odvetvie udržalo už od začiatku tohto roka. Tržby po sezónnom očistení v októbri medzimesačne rástli v maloobchode o 0,7 %.