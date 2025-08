Analytik: Inflácia bola v júli druhá najvyššia v eurozóne po Estónsku

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenská inflácia bola v júli 2025 druhá najvyššia v eurozóne po Estónsku. Podľa predbežných údajov Eurostatu malo Slovensko infláciu na úrovni 4,5 %. Vyššia bola iba v Estónsku (5,6 %) a rovnakú infláciu malo Chorvátsko (4,5 %). Uviedol to Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.



„Ceny u nás v júli narástli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,2 %. To znamená, že v porovnaní s minulým rokom boli vyššie o 4,5 %. V júni bola inflácia na úrovni 4,6 %,“ spresnil analytik.



Pretrvávajúcim rizikom sú podľa neho naďalej ceny potravín, ako aj pohonných látok. V dlhšom horizonte bude podľa Gábriša vývoj inflácie závisieť aj od pokračovania rozpočtovej konsolidácie. Najmä vyššie dane totiž tlačia na nákladovú stránku inflácie. Prípadné zvýšenie dane z pridanej hodnoty, o ktorom sa začína diskutovať, by určite predĺžilo cestu potravinového zdražovania.



„Potraviny sa neuberajú dobrým smerom a dražejú ďalej. Podľa dát Eurostatu nám potraviny vrátane alkoholu a tabaku v júli medzimesačne zdraželi o 0,6 %. Ide o najsilnejšie tempo medzimesačného zdražovania po Chorvátsku (+1,6 %), Fínsku (+1,1 %) a Holandsku (+0,7 %). Potravinová inflácia je u nás druhá najvyššia v eurozóne. Potraviny vrátane alkoholu a tabaku totiž u nás v júli medziročne zdraželi o 4,9 %. Rýchlejší medziročný rast cien potravín bol iba v Chorvátsku, a to na úrovni 7 %,“ upozornil.



Analytik dodal, že inflácia v eurozóne sa podľa zverejnených predbežných dát v júli stabilizovala na úrovni 2 %. To dáva ECB podľa neho priestor na pauzu pri ďalšom rozhodovaní o úrokoch, minimálne do zverejnenia novej ekonomickej prognózy na jeseň.